Jorke Erwig: Kawasaki-Newcomer in der IDM Supersport

Jorke Erwig bleibt 2023 dem Kawasaki-Weber-Team treu. Doch statt auf seinem SSP 300-Bike wird der 17-Jährige auf einer ZX-6R Platz nehmen, mit der er an der Seite von Luca de Vleeschauwer in der IDM Supersport antritt.

Jorke Erwig sorgte 2022 beim Saisonauftakt der IDM Supersport 300 auf dem Lausitzring für Aufsehen, als er im zweiten Rennen als Dritter aufs Podest raste. Am Jahresende stand für den Fahrer des Kawasaki Weber Motos Racing Team Gesamtplatz 8 zu Buche. Nach drei Jahren in der kleinsten IDM-Klasse erwarten Erwig 2023 nun einige Änderungen: «Gegen Saisonende 2022 ist der potenzielle Aufstieg, auch aufgrund meiner Körpergröße, immer mehr ein Thema im Team geworden und dann auch zusammen mit Kawasaki Deutschland diskutiert worden», erklärte Erwig die Hintergründe.

Der Schüler wird in der kommenden Saison neben dem Belgier Luca de Vleeschauwer im Team von Emil Weber in der IDM Supersport an den Start gehen. «Final haben wir uns dann nach einem ersten Test auf der 600er im Oktober gemeinsam dafür entscheiden, die Klasse zu wechseln. Ein wichtiger Punkt dabei war, dass ich in der gewohnten Teamstruktur den nächsten Schritt mache und wir so langfristig unseren Plan weiterverfolgen können», schilderte der 17-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com.

Erwig weiß, dass der Klassenwechsel einige Herausforderungen mit sich bringt: «Die größte Umstellung wird wohl der Fahrstil auf dem Motorrad sein. Man muss anders fahren und es werden andere Dinge wichtig im Vergleich zur 300er. Es wird weniger Windschattenduelle als in der SSP 300 geben. Ich muss also taktisch sicher auch Neues lernen.» Dazu ergänzte er: «Eine weitere Veränderung sind außerdem die höheren körperlichen Anforderungen. Die Rennen sind länger und physisch anstrengender. Im Moment trainiere ich daher intensiv im Fitnessstudio und fahre viel auf dem Rennrad, um optimal auf die Saison vorbereitet zu sein.»

Dennoch hat Erwig bereits klare Ziele für seine erste 600er-Saison. «Mein Ziel ist es, das eine oder andere Rennen in den Top-10 zu beenden. Das Wichtigste wird jedoch sein, viel zu lernen und dabei so viel Spaß wie möglich zu haben.»

IDM-Termine 2023

12.-14.05.2023 Sachsenring

02.-04.06.2023 Oschersleben

23.-25.06.2023 Most (CZ)

21.-23.07.2023 Schleiz

04.-06.08.2023 Red Bull Ring (A)

18.-20.08.2023 Assen (NL)

22.-24.09.2023 Hockenheim