IDM Most: Andi Kofler hat SSP unter Kontrolle

IDM Supersport Lauf 1 in Most: Die Siegerehrung

Im ersten Rennen konnte Andreas Kofler trotz Patzer einen sicheren Sieg einfahren. Seinen ersten Podestplatz der Saison holte sich der Vize-Champion Twan Smits. Daniel Blin wird Dritter.

Für die Piloten der IDM Supersport wurde es am Samstag ein wenig stressig, da nach den beiden Qualifyings gleich das erste Rennen des Wochenendes anstand. Am Freitag hatten im ersten Freien Training die Gäste Jonas Kocourek und Marcel Brenner den Ton angegeben. Vom Pech verfolgt war Vizemeister Twan Smits der bereits nach wenigen Metern zu Fall kam. Ducati-Pilot Stepan Zuda hatte technische Probleme und wurde dann noch von der Rennleitung erwischt, wie er in der falschen Richtung in der Boxengasse unterwegs war. Am Nachmittag war lediglich der Niederländer Sasha de Vits im Grünen unterwegs.

Nach den beiden Zeittrainings teilten sich Andreas Kofler, WM-Pilot Marcel Brenner und Ducati-Pilot Daniel Blin die erste Startreihe. Aus der Boxengasse ging es für Stepan Zuda los, der am Sachsenring noch einen Sieg einfahren konnte, der damit für sein Fehlverhalten in der Boxengasse abgestraft wurde.

Der Polesetter holte das Maximum aus seinem Startplatz heraus und setzte sich an die Spitze. Dahinter reihte sich sofort Marcel Brenner ein, musste aber in der Schikane den Notausgang wählen, nachdem dort die gelben Flaggen geschwenkt wurden. Till Belczykowski war gestürzt. Auch Julius Caesar Rörig hatte die erste Runde nicht überstanden. Brenner landete nach seinem Ausflug auf Rang 6, war aber gleich wieder auf Angriff gepolt.

Sturz hieß es kurz hinter Kofler. Kyle Smith hatte einen Wahnsinns-Start hingelegt und sich nach dem Faux Pas von Brenner auf Position 2 eingereiht. In ein tolles Ergebnis konnte Smith seinen Ritt nicht ummünzen, sondern vergrub seine Kawasaki im Kies. Damit hatte Kofler an der Spitze hinter sich reichlich Luft, was auch seinen schnellen Zeiten geschuldet war. Kas Beekmanns rollt mit technischen Problemen in die Box.

Mehr Action gab es im Kampf um Rang 3 zwischen Twan Smits und Daniel Blin. Mit reichlich Zuschauer, denn die Gruppe reichte bis zum Zehntplatzierten. Brenner schaffte es nicht, die Lücke zu Kofler zu schließen. Stattdessen wurde der Schweizer eine Beute von Smits, der den zweiten Platz übernahm. Auch Blin kassierte Brenner, der damit aus den Podesträngen rausflog.

Vor dem letzten Renndrittel zog sich das große Fed zusehends auseinander. Smits und Blin rackerten sich mit der Verfolgung von Kofler ab, eine Sekunde dahinter musste sich Brenner gegen die Attacken von Lennox Lehmann wehren. Von hinten drohte erst einmal keine Gefahr. Auch Kofler musste sich an der Spitze keine großen Sorgen machen. Drei Runden vor Schluss hatte der Österreicher knapp drei Sekunden Vorsprung. Unklar war die Lage bei Smits und Blin.

Den sicheren Sieg holte nach 14 Runden Andreas Kofler, auch wenn er sich am Ende einen ordentlichen Patzer gönnte. Rang 2 ging an Twan Smith, Platz 3 blieb für Daniel Blin.

IDM Supersport Ergebnis Rennen 1

1. Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. Twan Smits (NL/Yamaha)

3. Daniel Blin (PL/Ducati)

4. Lennox Lehmann (D/Yamaha)

5. Marcel Brenner (CH/Kawasaki)

6. Luca de Vleeschauwer (B/Triumph)

7. Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

8. Filip Feigl (CZ/Triumph)

9. Luca Göttlicher (D/Triumph)

10. Dirk Geiger (D/Honda)

11. Marvin Siebdraht (D/Yamaha)

12. Stepan Zuda (CZ/Ducati)

13. Sasha de Vits (NL/Yamaha)

14. Kevin Wahr (D/Triumph)

15. Jorke Erwig (D/Kawasaki)

16. Jef van Calster (NL/Ducati)

17. Thomas Eder (D/Yamaha)

18. Damien Raemy (CH/Yamaha)

19. Peter Feigl (CZ/Triumph)

20. Thijs Westenbrink (NL/Yamaha)