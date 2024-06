De Vleeschauwer: Doppelsieg Troy Beinlich gewidmet

Im letzten war der Belgier nach seinem Aufstieg in die IDM Supersport noch mit einer Kawasaki im Mittelfeld unterwegs. In Oschersleben bescherte er seinem Team MotoLife und Triumph den Doppelsieg.

«Was für ein Wochenende», überschreibt Luca de Vleeschauwer seinen Ausflug in die Motorsport Arena Oschersleben, nachdem er in beiden Rennen eine mehr als überzeugende Leistung abgeliefert und in beiden Rennen den Sieg kassiert hatte. Denn eine Woche war der Belgier und Neuzugang im Triumph-Team MotoLife an gleicher Stelle bei Testfahrten schwer gestürzt. Es war lange nicht klar, ob er überhaupt beim IDM-Rennen würde starten können. Er konnte, und wie.

«Ich hatte meine eigene Taktik für das IDM-Wochenende», beschreibt er seinen Reise. «Freitag: Keine Risiken eingehen. Samstag: Einen Platz unter den ersten 6 in der Startaufstellung sichern. Sonntag: Um das Podium kämpfen. Und es hat perfekt geklappt. Es ist immer noch unwirklich, meinen ersten IDM Supersport-Sieg einzufahren, und dass es gleich ein Doppelsieg wurde, ist einfach perfekt.»

Somit schob sich der Belgier auf den zweiten Meisterschaftsrang noch vorne und ist jetzt gerade mal noch zwei Punkte hinter IDM-Leader Andreas Kofler unterwegs. «Ich möchte dieses Wochenende meinem Freund Troy Beinlich widmen, der nicht mehr unter uns weilt. Sein Lächeln wird in diesem Fahrerlager und in unseren Köpfen nie vergessen werden. Ich möchte mich wirklich bei meinem Team und meinen Sponsoren für die Möglichkeit bedanken, mich auf diesem hohen Niveau zu zeigen.»

Am Ende des Wochenendes wurde in Oschersleben der nächste Bert-Poensgen-Pokal vergeben. In der Magdeburger Börde nahm ihn Luca de Vleeschauwer aus der IDM Supersport in Empfang. Mit dem Bert-Poensgen-Pokal wird bei jeder IDM-Veranstaltung ein Fahrer geehrt, der besondere sportliche Leistungen vollbracht hat. Die Trophäe ist verbunden mit einer Geld- und Sachprämie und wird von wechselnden Sponsoren gestiftet. In der Motorsport Arena Oschersleben wurde das Projekt durch die Firma Motorex finanziert.

Die Wahl des Fahrers durch eine unabhängige Jury fiel auf Luca de Vleeschauwer. Die Gründe: Der 21-jährige Belgier vom Team MotoLife ist ein Neuling auf der Marke Triumph. Er holte für das Fabrikat gleich bei der zweiten Saisonrunde den ersten Sieg in der Supersportklasse überhaupt. Dass ihm am Ende ein Doppelsieg gelang, krönte das Wochenende. De Vleeschauwer war jeweils vom fünften Startplatz aus an die Spitze gefahren.