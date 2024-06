SSP Most: Starker Andy Kofler mit drittem Saisonsieg 23.06.2024 - 17:25 Von Rudi Hagen

© Thorsten Horn Andy Kofler triumphierte in Most mit einem Doppelsieg

Andreas Kofler feierte in Most bei der IDM Supersport mit dem dritten Saisonsieg seine ungefährdete Führung in dieser Klasse. Sein größter Konkurrent, der Belgier Luca de Vleeschauwer wurde nur Achter..