Leon Orgis ist bereit für großes IDM-Wiedersehen

Leon Orgis geht 2023 für das Kiefer Racing Team in der IDM Supersport an den Start

Nach einem Jahr Rennsportpause wird Leon Orgis in diesem Jahr in der IDM Supersport antreten. «Top-5-Platzierungen und der ein oder andere Sieg» sind dabei das erklärte Ziel des Kiefer-Racing-Yamaha-Piloten.

Das Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing geht 2023 in die zweite Runde. In der IDM Supersport wird Yves Stadelmann dabei durch Neuzugang Leon Orgis verstärkt.

Doch der 21-Jährige ist weder in der IDM noch im Kiefer Racing Team ein Unbekannter. 2016 und 2017 fuhr Orgis im Northern Europe Cup in der Moto3 Standard-Klasse, wo er sich gemeinsam mit Kiefer 2017 den Vizetitel sicherte. Eine Saison später gingen Leon, sein älterer Bruder Kevin und das Team aus Bad Kreuznach in der Junioren-WM an den Start, bevor beide Brüder 2019 auf einer Yamaha R6 in die Superstock 600-EM aufstiegen.

«Wir standen über die Jahre hinweg nicht direkt im Kontakt mit dem Team. Ich habe das Kiefer Team aber weiterhin auf Social-Media verfolgt. Letztendlich haben wir zum richtigen Zeitpunkt wieder zueinander gefunden, um gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu verbringen», erklärte Leon Orgis die diesjährige Zusammenarbeit.

Im letzten Jahr legte der Yamaha-Pilot eine Pause ein und ist bereit, nun wieder ins Renngeschehen einzugreifen. «Ich gehe sehr motiviert in die Saison 2023 und möchte sie definitiv unter den Top-5 beenden. Dabei sollten auf jeden Fall mehrere Podiumsplätze dabei sein und vielleicht ja auch der ein oder andere Sieg», schilderte er seine Saisonziele.

Leon, der aktuell als Servicetechniker für Brandschutzanlagen arbeitet, sieht seine IDM-Teilnahme als interessante Chance: «Die IDM hat in den letzten Jahren viel Ansehen erhalten. Ich bin der Meinung, dass dies eine große Chance ist, sich europaweit zu messen. Das Niveau ist hoch, weshalb es mich umso mehr freut, hier fahren zu dürfen.»

Trotz seiner IDM-Vergangenheit kennt Orgis noch nicht alle Strecken im Rennkalender. «Die Traditionsstrecke Schleiz ist mir noch unbekannt. Doch ich war schon immer gut darin, neue Strecken zu lernen. Deshalb sollte das kein Problem darstellen», stellte er klar.

Die ersten Testfahrten sind für Mitte April in Oschersleben angesetzt, wo Orgis zum ersten Mal wieder auf sein Team treffen wird. «Dort werde ich dann hoffentlich viele alte Gesichter wiedersehen. Natürlich freue ich mich auch, viele neue Leute aus dem Kiefer Team kennenlernen zu dürfen.»