IDM-Boarding 2023 completed bei Kiefer Racing

Das Kiefer Racing Team geht 2023 mit fünf Fahrern in zwei Solo-Klassen der IDM an den Start. Der geplante Yamaha R3 bLU cRU Cup wurde abgesagt. Gemeinsames Projekt mit Yamaha.

Mit einem eigenen Zeitfenster, getrennt vom Twin Cup, erhöhte Yamaha im R7-Cup die Teilnehmerzahl für Rennsport-Neulinge. Das neue Projekt von Yamaha Motor Deutschland und Kiefer Racing ‚Yamaha bLU cRU Academy by Kiefer Racing‘ bietet den bereits erfahrenen Nachwuchspiloten damit eine Plattform. Mit professioneller Unterstützung in familiärer Atmosphäre werden in diesem Projekt der 13-jährige Mitja Borgelt aus Reda-Wiedenbrück und der 15-jährige Albert Prasse aus Neukirchen auf ihren ersten Schritten in der Supersport 300 Klasse begleitet.

IDM Supersport 300

Die beiden Yamaha R3 bLU cRU Cup-Fahrer aus dem vergangenen Jahr haben in der Kiefer Box mit dem Deutschen Meister 2022 der Supersport 300-Klasse Marvin Siebdrath die besten Voraussetzungen für ein lehrreiches und spannendes Rookie Jahr. Marvin Siebdrath will im Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing seinen Titel verteidigen. «Ich möchte auf jeden Fall da anknüpfen, wo ich aufgehört habe», plant der Wildenfelser. «Den ersten Kontakt zu Sandro Cortese und Dario Giuseppetti hatte ich bereits im Laufe des letzten Jahres. Nach der Saison machte mir Sandro, im Auftrag von Yamaha Motor Deutschland und Kiefer Racing, das Angebot 2023 im gemeinsamen Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing an den Start zu gehen. Ich freue mich sehr auf eine langfristig geplante Zusammenarbeit. Mit der neuen Herausforderung, da ich das Motorrad und Team noch nicht kenne, möchte ich auf jeden Fall dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Als Deutscher Meister 2022 möchte ich natürlich meinen Titel verteidigen. Ich bin sehr zuversichtlich, mein Ziel zu erreichen, da das Team sehr professionell aufgestellt ist. Ich kann es kaum noch erwarten, dass erste Mal mit meinem Bike zu fahren und mein neues Team kennenzulernen.»

IDM Supersport

Nach dem Debütjahr 2022 in der Supersport 300 weitet Kiefer Racing die Zusammenarbeit mit Yamaha Motor Deutschland auch auf die IDM Supersport Klasse aus. Mit dem 25-jährigen Yves Stadelmann aus der Schweiz absolviert das Team aus Bad Kreuznach nach einem erfolgreichem Vorjahr die zweite Runde. Gemeinsam mit dem 21-jährigen Leon Orgis geht es auf einer Yamaha R6 im Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing auf Punktejagd. Leon Orgis aus Arnsdorf war in der Saison 2022 in der CEV Repsol Moto 2 Europameisterschaft in der Klasse Superstock 600 bereits auf einer Yamaha unterwegs. Mit der Physiotherapeutin Wiebke Rossel und dem zweifachen Weltmeister Sandro Cortese, der allen Piloten des Teams als Riding Coach zur Verfügung steht, haben die Teamfahrer von Kiefer Racing hervorragende Bedingungen für eine erfolgreiche Saison 2023.

«Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr mit Kiefer Racing in der IDM antreten zu dürfen», versichert Stadelmann. «Die Zusammenarbeit im Team hat im vergangenem Jahr sehr gut funktioniert und wir konnten große Fortschritte erzielen. Die familiäre und positive Art von Jochen und Tina Kiefer bieten ein optimales Klima, um das Bestmöglichste abzurufen. Wir arbeiten hart daran ein weiteren Schritt nach vorne machen zu können. Der sehr schnelle und erfahrene Leon ist sicherlich auch ein wichtiger und positiver Punkt zu meiner Entwicklung im Team. Einen Teamkollegen in meiner Klasse habe ich im letzten Jahr vermisst. Auch in meinem Umfeld in der Box wird es Veränderungen geben. Mein sehr guter Freund und Rennfahrerkollege Philippe wird den Part meines Technikers übernehmen. Ein großes Dankeschön an Kiefer Racing, Yamaha Motor Deutschland und alle, die mir dies ermöglichen.»

«Ich bin sehr glücklich darüber, 2023 zusammen mit dem Kiefer Racing Team in der IDM Supersport Klasse an den Start gehen zu können», erklärt Neuzugang Leon Orgis. «Gemeinsam mit dem Kiefer Racing Team konnte ich bisher mit einen meiner größten Erfolge (Vizemeister NEC Moto 3 2017) einfahren. Nach meinen drei Jahren in der SSTK 600 Europameisterschaft (Platz 3) auf einer Yamaha R6 fühle ich mich mehr als bereit, hier in der IDM mit Yamaha an den Start zu gehen, um mein Können unter Beweis zu stellen. Großen Dank an Tina und Jochen Kiefer und meinen Papa (René Orgis), welche mir diese Chance ermöglichen.»

Die Chefetage

«Wie geplant», schildert Jochen Kiefer, «erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit Yamaha Motor Deutschland mit dem Projekt Yamaha bLU cRU IDM bei Kiefer Racing 2023 in die Klasse Supersport. Yves, der bereits im gemeinsamen ersten Jahr einen starken 9. Meisterschaftsplatz erreichte, wird ganz sicher in der kommenden Saison einen großen Schritt nach vorne machen. Mit Leon haben wir auch schon 2016 - 2018 zusammengearbeitet. Ich kenne ihn als ausgeglichenen Fahrer mit viel Talent. Er hat jahrelange Erfahrungen auf einer Yamaha R6 und wird in der IDM Supersport sicher schnell an die Spitze fahren können. Marvin muss sich von Kawasaki auf Yamaha umstellen. Ich bin mir sicher, dass ihm das gut gelingen wird und wir gemeinsam seinen Deutschen Meister Titel verteidigen können. Leider kann der Yamaha R3 Cup 2023 nicht stattfinden. Mit dem neuen Projekt Yamaha bLU cRU Academy by Kiefer Racing haben wir die Möglichkeit, zwei junge Fahrer aus dem R3 Cup 2022 bei ihren ersten Schritten in der IDM Supersport 300 zu begleiten. Ich freue mich sehr auf eine spannende Saison 2023 in der IDM.»

«Ich freue mich sehr auf die neue Saison mit Kiefer Racing und Yamaha Motor Deutschland», fügt der ehemalige Weltmeister und Riding Coach. «Das Projekt aus dem Vorjahr haben wir auf drei Fahrer in der Supersport 300 und zwei Fahrer in der Supersport ausgebaut. Das wird eine spannende Aufgabe mit guten Fahrern in der Box. In der 300er-Klasse mit dem Deutschen Meister Marvin Siebdrath und zwei Nachwuchspiloten, Mitja Borgelt und Albert Prasse, die wir professionell aufbauen können. Auch mit Yves und Leon in der 600er Klasse habe ich ein gutes Gefühl vorne mitfahren zu können. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich los geht.»