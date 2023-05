IDM Sachsenring: Van der Voort holt das SSP-Doppel

Nach allerlei Stürzen sahen nur 14 Piloten das Ziel. Einer der Pechvögel war Thomas Gradinger. Seinen zweiten Sieg und die maximalen 50 Punkte holte sich Melvin van der Voort. Pokale für Smits und Kofler.

Regen oder nicht Regen – das war die Frage bei der Startaufstellung zum zweiten Lauf der IDM Supersport. Ein paar Tropfen hatten sich auf die Start-Ziel-Gerade verirrt, aber von einem Schauer oder gar Dauerregen war man noch weit entfernt. Nach seinem Sieg vom Vormittag nahm der Niederländer Melvin van der Voort erneut auf der Pole-Position Platz, in guter Gesellschaft von Andreas Kofler, sein WM-Bruder Max kommentierte das Rennen über den Live-Stream, und Twan Smits. 15 Runden nahmen die Herren unter die Räder.

Im ersten Eck rappelte es, zu sehen am linken Bildrand. Thomas Gradinger, Luca de Vleeschauwer und Chris Beinlich landeten in einem dicken Knubbel verwickelt im Kiesbett. Wenig später erwischte es Jef van Calster in der Ralf-Waldmann-Kurve. Der Pilot musste anschließend ins Medical Center gebracht werden. Für de Vleeschauwer und Gradinger ging das Rennen weiter, von ganz weit hinten.

In dem ganzen Startgetümmel hatte sich van der Voort an der Spitze um gut zwei Sekunden abgesetzt. Dahinter hatte sich Smits eingerichtet und seinerseits sieben Sekunden Vorsprung vor Milan Merckelbagh, womit die drei ersten Plätze fest in niederländischer Hand waren. Allerdings hatte Merckelbagh Gesellschaft von Kofler, Triumph-Pilot Michal Prasek und Leon Orgis. Allerdings war an der einen oder anderen Stelle bereits die Regenflagge zu sehen. Das Thema war damit also noch nicht erledigt.

Punkte waren auch den Nachzüglern de Vleeschauwer und Gradinger sicher, denn nach den Stürzen war das eh schon im Vergleich zum Vorjahr geschrumpften Feld, bei 15 Teilnehmern angekommen. Van der Voort und Smits machten unbeeindruckt von Stürzen und Regentropfen ihr Ding an der Spitze und überließen ihren Kollegen die kraftraubenden Duelle.

Fünf Runden vor Schluss, mit dem Erreichen der nötigen zwei Drittel Distanz quetschte sich Kofler an Merckelbagh vorbei und ließ damit auch Prasek und Orgis hinter sich. Van der Voorts Vorsprung war da auf sechs Sekunden angewachsen. Pech hatte Kiefer-Pilot Yves Stadelmann, der stürzte, aber unverletzt blieb.

An den Podestplätzen war dann auch den letzten Metern nichts mehr zu rütteln. Der zweite Sieg des Tages ging erneut an Melvin van der Voort, zufrieden zeigte sich Twan Smits mit dem zweiten Platz. Rang 3 feierte Andreas Kofler.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Melvin van der Voort/Yamaha

2. Twan Smits/Yamaha

3. Andreas Kofler/Yamaha

4. Milan Merckelbagh/Yamaha

5. Leon Orgis/Yamaha

6. Micha Prasek/Triumph

7. Stepan Zuda/Kawaski

8. Filip Feigl/Triumph

9. Damien Raemy/Yamaha

10. Luca de Vleeschauwer/Kawasaki

11. Julius Caesar Rörig/Honda

12. Wojciech Wieczorkiewicz/

13. Peter Feigl/Triumph