Smits siegt – Van der Voort stürzt – Triumph Podest 04.06.2023 - 13:14 Von Rudi Hagen

© Wiessmann Twan Smits führt nach seinem Sieg die IDM-Wertung an

Twan Smits war der Gewinner in einem spannenden Supersport-Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben. Melvin van der Voort verabschiedete sich gleich in der Startkurve in den Kies. Eine Triumph auf Platz 2.