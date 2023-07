«Der zweite Platz war in Schleiz wie ein IDM-Sieg»

Andreas Kofler ging auf dem Schleizer Dreieck mit dem nötigen Respekt an die herausfordernde Strecke heran. Im zweiten Rennen landete der Blitzstarter aus Österreich auf dem zweiten Supersport-Platz.

Die Erleichterung war Andreas Kofler anzumerken, als er nach dem zweiten Rennen der IDM Supersport auf dem Schleizer Dreieck seinen Helm abnahm. Der junge Österreicher aus dem Team M32 Racing belegte auf seiner Yamaha den zweiten Rang und stand damit auf jener Strecke auf dem Podium, die ihm in der Saison immer den meisten Respekt abverlangt.

«Es ist nicht Angst und es ist nicht Hass, aber irgendwie werde ich mit der Strecke nicht so warm», erklärte der 18-Jährige über den 3,8 Kilometer langen, temporären Rennkurs in Thüringen, der nur über kurze Auslaufzonen verfügt und in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte. Zahlreiche Zuschauer pilgerten zur Traditionsrennstrecke im IDM-Kalender und verfolgten mit Spannung die engen Duelle in der Supersport-Klasse.

«Ich gehe dieses spezielle Wochenende immer mit der richtigen Portion Respekt an. Es ist eine fordernde Rennstrecke, die keine Fehler verzeiht. Von dem her war ich richtig happy, dass ich ab dem ersten Training zu den schnellsten Fahrern gehörte», so Kofler, der am Freitag nach den Freien Trainings der zweitschnellste Pilot war. Das konnte er am Samstag in der Qualifikation nicht ganz umsetzen, verpasste aber nur knapp die erste Startreihe und begann den Sonntag somit vom vierten Rang aus.

Der für seine schnellen Starts bekannte Kofler kämpfte sich in beiden Rennen aber früh nach vorne. Seine Blitzstarts brachten ihn immer auf die zweite Position hinter den Niederländer Melvin van der Voort, der beide Rennen gewinnen konnte. Im ersten der beiden Läufe hatte Kofler Probleme, die hohe Pace der Gegner in der zweiten Rennhälfte mitzugehen. Fast über die komplette Renndistanz fuhren die vorderen Fahrer Zeiten wie in der Qualifikation.

Der Attnang-Puchheimer beendete den Lauf als Fünfter, konnte im zweiten Rennen aber nochmals zulegen. «Ich habe gleich am Anfang richtig reingehalten und mir dadurch den zweiten Platz gesichert, den ich am Ende nicht mehr hergegeben habe», berichtete er. Hinter Van der Voort wurde er Zweiter und stellte damit sein bestes IDM-Ergebnis ein.

«Mit dem Wochenende kann ich sehr zufrieden sein. Ein Podium in Schleiz ist für mich wie ein Sieg und macht mich richtig glücklich», strahlte der 18-Jährige auf den in zwei Wochen sein Heimrennen am Red Bull Ring wartet.

Ergebnisse Qualifikation



1. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) 1:26.834

2. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) + 0.249

3. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 0.312

4. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 0.567

5. Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier Racing) + 0.781



Ergebnis Rennen 1



1. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

2. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) + 3.370

3. Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier Racing) + 5.508

4. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 5.669

5. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 11.146



Ergebnis nach Rennen 2



1. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

2. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 3.625

3. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 10.024

4. Luca De Vleeschauwer (BEL/Kawasaki/Weber Motos) + 12.619

5. Leon Orgis (GER/Yamaha/Kiefer Racing) + 13.586



Meisterschaftsstand (nach 7 von 13 Rennen)



1. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 136 Punkte

2. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/SWPN) 129

3. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 109