Most, SSP, Rennen 1: Gaststarter Oli Bayliss gewinnt

Ducati-Pilot Oliver Bayliss gewann das erste Rennen der Supersportler in Most. Da der Australier Gaststarter ist, kassierte Melvin van der Voort als Zweiter die volle Punktzahl für die IDM. Twan Smits wurde Dritter.

Mit Oliver Bayliss, Maximiliam Kofler (beide Ducati Panigale V2) und Tom Edwards (Yamaha) gastierten gleich drei Gaststarter beim ersten Supersport-Rennen der IDM im tschechischen Most. Insgesamt starteten 26 Fahrer.

Der Australier Bayliss, Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss, dominierte von Beginn an das Geschehen. Obwohl Schnellster in der Qualifikation, musste der 19-Jährige von Position drei aus starten, da bei ihm die nötigen Reifensticker gefehlt hatten.

Über die 14 Runden dehnte Bayliss vom Team D34G Racing seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Melvin van der Voort auf fast neun Sekunden aus. Bayliss nutzt das IDM-Wochenende als willkommene Vorbereitung auf den bevorstehenden Superbike-WM-Lauf im Autodrom Most.

Hinter dem Australier tobte ein spannender Kampf um die Plätze 2 und 3 in diesem Rennen zwischen van der Voort und seinem Landsmann Twan Smits, der beim Start einige Plätze verloren hatte, dann aber schnell wieder zur Spitze aufschloss. Am Ende kam Smits (Team Apreco) immer näher an van der Voort vom Team SWPN heran, konnte ihn aber nicht mehr einholen.

Ein weiterer spannender Zweikampf entwickelte sich bis in die Schlussrunde zwischen dem Österreicher Andreas Kofler (M32 Racing) und seinem Landsmann Thomas Gradinger (Eder Racing). In diesem Positionskampf presste sich Spätbremser Gradinger in Runde 12 an Kofler vorbei, schmiss seine Yamaha jedoch in der letzten Runde in den Kies.

Milan Merckelbagh (Hertrampf Yamaha Racing) war schon in Runde 2 gestürzt, Leon Orgis (Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing) stürzte in Runde 5, sein Teamkollege Ives Stadelmann hatte es ebenfalls erwischt, aber er konnte weiterfahren und beendete das Rennen auf Position 14.

Ergebnisse (Top 10) Most IDM Supersport Rennen 1:

1. G Oliver Bayliss 14 Runden

2. Melvin van der Voort +8.576

3. Twan Smits +8.657

4. Andreas Kofler +15.516

5. Michal Prasek +21.460

6. Martin Vugrinec +28.788

7. G Maxi Kofler +29.409

8. Christoph Beinlich +29.632

9. Jonas Kocourek +29.729

10. Luca de Vleeschauer +43.579

Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Twan Smits 110 Punkte

2. Melvin van der Voort 79

3. Andreas Kofler 78

4. Luca de Vleeschauer 53

5. Thomas Gradinger 49

6. Michal Prasek 43

7. Milan Merckelbach 37

8. Leon Orgis 36

9. Yves Stadelmann 35

10. Christoph Beinlich 32