SSP Rennen 1: Doppelsieg für Melvin van der Voort

Melvin van der Voort holte sich in Schleiz einen Doppelsieg in der Supersport-Klasse. Er gewann auch Rennen 2. Die beiden Österreicher Andreas Kofler und Thomas Gradinger folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Eigentlich sollte das zweite Rennen der Supersportler auf dem Schleizer Dreieck am Sonntag über 15 Runden gehen. Doch schon in der Aufwärmrunde hoben einige Fahrer den Arm, denn es begann an manchen Stellen leicht zu regnen. Daher ordnete die Rennleitung eine Startverschiebung an.

Das nutzte Martin Vugrinec gar nichts. Der 24-jährige Kroate mit Wohnsitz in Bochum vom Art Dreier Racing Team war da schon mit seiner Yamaha YZF-R6 in der Seng gestürzt. Auslöser war das Bindemittel, welches nach den Crashes bei den Sidecars an der Stelle in Verbindung mit dem Regenwasser zu einer gefährlichen Rutschbahn geworden war.

Nach zwei Einführungsrunden konnte das Rennen über nun 13 Runden ohne Regen gestartet werden. Melvin van der Voort (Team SWPN) setzte sich gleich wieder an die Spitze des Feldes. Dahinter gab es oben am Buchhübel erst einmal ordentliches Gedränge. Thomas Gradinger (Eder Racing) kam dabei fast zu Sturz, nachdem er den Führenden der IDM Supersport, den Niederländer Twan Smits (Team Apreco) mit seiner Yamaha erst einmal auf den Umweg durch den Kies geschickt hatte.

Vorne fuhren Van der Voort, Andy Kofler (Team M32 Racing), Leon Orgis (Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing) und der Belgier Luca de Vleeschauer (Team Kawasaki Weber Motos Racing) mit seiner Kawasaki NinjaZX-6R. Vermeintlich abgeschlagen zu diesem Zeitpunkt rangierten Gradinger auf Platz 13 und Smits gar auf 19.

Letztlich konnte nur Kofler einigermaßen mit Van der Voort mithalten. Thomas Gradinger aber kassierte einen Konkurrenten nach dem anderen ein. Der Österreicher, im Vorjahr auf dieser Strecke noch schwer gestürzt, fuhr eine Runde vor Schluss auch noch an Luca de Vleeschauer vorbei und wurde am Ende Dritter hinter Sieger Melvin van der Voort und Andy Kofler. «Ich wollte eigentlich auf Sieg fahren», gestand Gradinger bei der Siegerehrung, «das ist aber in der zweiten Kurve daneben gegangen.»

Leon Orgis wurde Fünfter vor Christoph Beinlich auf Platz 6. IDM-Leader Twan Smits konnte sich immerhin noch auf Rang 10 vorarbeiten.

Auch auf den Positionen sechs bis neun gab es interessante Kämpfe. Christoph Beinlich vom Team Vitori – BRT konnte sich hier durchsetzen vor dem Belgier Luca de Vleeschauer (Team Kawasaki Weber Motos Racing) auf einer Kawasaki NinjaZX-6R, Leon Orgis (Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing) und Milan Merckelbach (NL) vom Team Hertrampf Yamaha Racing.

Ergebnisse Schleiz IDM Supersport Rennen 2:

1. Melvin van der Voort 13 Runden

2. Andreas Kofler +3.625

3. Thomas Gradinger +10.024

4. Luca de Vleeschauer +12.619

5. Leon Orgis +13.586

6. Christoph Beinlich +14.404

7. Jonas Kocourek +18.532

8. Milan Merckelbagh +18.647

9. Michal Prasek +18.819

10. Twan Smits +19.055

11. Damien Raemy +21.632

12. Julius Caesar Rörig +23.718

13. Troy Beinlich +28.010

14. G Thomas Eder +38.648

15. Yves Stadelmann +39.358

16. Jorke Erwig +52.219

17. Philipp Stich +52.906

18. Wojciech Wieczorkiewicz +1:17571

19. Jef van Calster +4 Rd.

DNS Martin Vugrinec