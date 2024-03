Chris Beinlich: Neuer Supersport Angriff mit Triumph

Das Triumph Germany Supersport Racing Programm nimmt Fahrt auf. Mit Chris Beinlich vertraut ein weiterer IDM Pilot auf Triumph. Betreut wird der IDM-Pilot aus Thüringen im eigenen Team.

Mit seiner privaten Yamaha hatte es Chris Beinlich im vergangenen Jahr auf den achten Platz der IDM Supersport geschafft. Ganz happy dürfte er damit nicht gewesen sein. Das Team hatte sich erst mit dem neuen Reglement Next Generation, welches doch mehr Eingriffe beim Motorrad erforderlich machte, vertraut machen müssen. Dazu kam dann noch Pech und da Beinlich nach einem Motorschaden das pro Saison erlaubte Motoren-Limit überschritten hatte, musste er zum Schluss als Strafe auch noch ganz hinten in der Startaufstellung Platz nehmen.

Schon im Winter stand dann seine Yamaha zum Verkauf und bei Familie Beinlich zerbrach man sich den Kopf, wie es für den Junior weitergehen soll. «Nach dem Hockenheim-Finale 2023 haben wir uns teamintern Gedanken gemacht, wie es in Zukunft erfolgreich in der IDM Supersport Next Generation Klasse weiter gehen kann», beschreibt Chris Beinlich die Entscheidungsfindung. «Die Weichen werden bekanntlich im Winter gestellt und alle Vorbereitungen müssen getroffen werden, um für 2024 konkurrenzfähig zu sein.»

«Bei den Rennen zum Finale in Hockenheim habe ich mit Luca Göttlicher um eine Top-10-Platzierungen gekämpft», meint Beinlich. «So konnte ich sein Motorrad sehr gut studieren. Die Performance seiner von Triumph Emsland aufgebauten Triumph Street Triple RS hat mich überzeugt. Ein Markenwechsel stand somit zur Diskussion. Nachdem ich dann vom Triumph-Supersport-Programm gehörte hatte, habe ich mich gleich mit Triumph Emsland in Verbindung gesetzt. Nach kurzem Austausch habe ich einen Termin mit Denis Hertrampf am Teamstandort in Emsbüren vereinbart und es hat mich sehr beeindruckt, wie professionell und gut organisiert sein Unternehmen das Triumph-Supersport-Projekt umsetzt.»

«Chris hat im Winter Kontakt mit uns aufgenommen», bestätigt auch der Firmen-Chef Denis Hertrampf. «Unsere Fahrzeuge haben ihn beim Saisonfinale sehr beeindruckt. Mit Kevin Wahr und Luca Göttlicher hatten wir in Hockenheim zwei schnelle Gaststarter in der Startaufstellung. Lothar Kraus macht als technischer Projektleiter und Teamchef einen hervorragenden Job.»

Mit zwei weiteren Mitarbeitern kümmert sich Denis Hertrampf außerdem um das Triumph-Racing-Kundensport-Programm. «Die Aufgaben und Kompetenzen sind bei uns klar aufgeteilt», sagt er. «Im Race Department von Triumph Emsland besteht meine Aufgabe darin, die Rennteams und Fahrer im Hintergrund zu unterstützen, sowie das Onboarding und die Beratung für unsere Spezialteile und Rennumbauten. Alles andere wird von meinem Team der Motorsport Abteilung erledigt. Für das Vertrauen und die Unterstützung von Triumph Deutschland möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Mit dieser engen Zusammenarbeit können wir Fahrer wie Chris Beinlich und andere Teams hervorragend unterstützen.»

Chris Beinlich hat seine Triumph Street Triple RS Racebike bereits übernommen. «Denis Hertrampf hat sich viel Zeit für mich genommen und es wurden noch einige Abstimmungen zur Umsetzung für die IDM Saison 2024 besprochen», erklärt Beinlich abschließend. «Nachdem ich zu Hause war, haben wir uns mein neues Race-Bike gemeinsam mit dem Team angeschaut. Das Motorrad ist perfekt aufgebaut und hat uns alle komplett überzeugt. Nun freue ich mich auf die ersten Testfahrten und kann den Saisonstart kaum erwarten.»

IDM-Termine 2024

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21.06.-23.06.2024 Most (CZ)

26.07.-28.07.2024 Schleiz

16.08.-18.08.2024 Assen (NL)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim