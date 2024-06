Andreas Kofler (Yamaha) weiterhin an der Spitze

Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) führt nach den beiden Läufen in Oschersleben die Wertung in der IDM Supersport weiter an. Teamkollege Lennox Lehman ist Dritter.

Auch nach dem zweiten Rennwochenende in der IDM Supersport darf sich das Yamalube Motorsport Kofler Team aus Attnang-Puchheim in Oberösterreich über weitere Podiumsplatzierungen und die Führung in der Gesamtwertung freuen. Im ersten Lauf in der Motorsport Arena Oschersleben fuhr Lennox Lehmann auf Platz 2. Damit gelang dem Rookie erstmals in der Supersportklasse der Sprung aufs Podest. Im zweiten Rennen standen mit Andreas Kofler und Lehmann gleich beide Teampiloten als Zweiter und Dritter auf dem Podium.

«Gemeinsam mit Andi wäre es noch schöner», meinte Lehmann nach dem ersten Lauf, wo er in einem knappen Fight am Ende den zweiten Platz eroberte und sich erstmals in dieser Saison in den Top drei wiederfand. Der Dresdner wiederholte sein Kunststück dann auch im zweiten Lauf, wo er als Dritter erneut einen Pokal entgegennehmen durfte.

Teamkollege Andreas Kofler (19) wurde Zweiter, nachdem er im ersten Rennen nach Arm-Pump-Problemen Fünfter wurde. Beide Rennen gingen an den Belgier Luca de Vleeschauwer (Triumph), dessen Angriff auf die Tabellenspitze der Österreicher aber abwehren konnte. Zwar ist sein Punktepolster in der Gesamtwertung auf zwei Zähler geschrumpft, dennoch wird Kofler auch zum nächsten Lauf nach Most als Leader in der Supersportklasse reisen.

«Im letzten Teil des ersten Rennens konnte ich nicht mehr zulegen mit den Problemen», erklärte Kofler, der lange Zeit die Spitzenposition innehatte, aber in den letzten Runden zurückfiel. Im zweiten Lauf waren dann Kofler und De Vleeschauwer eine Klasse für sich, bestimmten das Tempo von Beginn an. Zunächst noch als Dreiergruppe, doch der letztjährige Vizemeister Twan Smits aus den Niederlanden verabschiedete sich nach einem Sturz aus dieser.

Mehrmals wechselte dann die Führung zwischen Kofler und De Vleeschauwer, ehe sich der Belgier wenige Kurven vor dem Zielstrich am Österreicher vorbeischob. «Das Rennen lief eigentlich genau wie ich es geplant hatte, bis halt auf die letzte Runde. Trotzdem waren es zwei gute Ergebnisse und wichtige Zähler für die Meisterschaft», resümierte Kofler.

Auch sein Teamkollege Lehmann war happy mit dem zweiten Podium: «Angepeilt hatte ich einen Top fünf Platz, am Ende ist es durch den Sturz von Smits sogar noch der dritte geworden. Ein Podium hier zu schaffen war mein Ziel für das Wochenende und ich bin natürlich umso glücklicher, dass ich es in Lauf zwei noch bestätigen konnte.»