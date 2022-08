Brendon Hartley fährt Petit Le Mans im Acura DPi

Der Toyota-Werksfahrer wird das Finale der amerikanischen IMSA-Serie bestreiten und startet im Acura DPi von Wayne Taylor Racing. Dort teilt er sich das Cockpit mit Ricky Taylor und Filipe Albuquerque.

Überraschende Ergänzung im Aufgebot von Wayne Taylor Racing für das anstehende Petit Le Mans in Road Atlanta (1. Oktober 2022): So wird Brendon Hartley im Acura DPi des Rennstalls aus Indiana sitzen und die Stammfahrer Ricky Taylor und Filipe Albuquerque als dritter Pilot unterstützen. «Ich freue mich sehr, zu Wayne Taylor Racing beim Petit Le Mans zu stoßen», so Hartley. «Ich bin in der Vergangenheit oft gegen sie angetreten. Es ist klar, dass sie wissen, wie man Rennen und Meisterschaften gewinnt. Als Wayne mich vor ein paar Wochen anrief, ergriff ich die Gelegenheit beim Schopf - vor allem, weil ich Ricky und Filipe als Teamkollegen haben werde.»

Hartley ist derzeit Werksfahrer von Toyota in der FIA WEC und startet im GR010 Hybrid. Zusammen mit Sébastien Buemi und Ryo Hirakawa liegt er auf Platz zwei der Tabelle. Im Juni gewann das Trio die 24h Le Mans. Das nächste WEC-Rennen findet am 11. September in Fuji/Japan statt. Das WEC-Finale steigt dann am 12. November in Bahrain. Somit hat Hartley genügend Zeit, um im Oktober das Petit Le Mans zu bestreiten.

Die Dienste des Neuseeländers sind in der IMSA-Serie schon immer sehr gefragt gewesen. So hat er in den letzten Jahren bereits öfter die Rolle des dritten Piloten bei den Langstreckenrennen der US-Serie eingenommen. Somit kennt er auch die Strecke in Road Atlanta sehr gut. «Ich bin das Petit schon ein paar Mal gefahren. Es ist ein besonderes Event für mich, da ich dort mein Debüt im amerikanischen Langstreckensport feierte. Es ist eine Old-School-Strecke, die alle Fahrer lieben. Ich bin mir bewusst, dass WTR mitten im Meisterschaftskampf steckt, was ein wenig Druck hinzufügt. Aber ich bin bereit dafür. Ich habe bereits begonnen, mit den Ingenieuren und meinen neuen Teamkollegen zu kommunizieren, die mir alle Informationen geben, die ich brauche, um schnell auf Touren zu kommen.»

Auch Teamchef Wayne Taylor freut sich über die Verpflichtung des von Hartley. «Brendon und ich stehen seit mehreren Jahren in Kontakt und suchten nach der richtigen Gelegenheit zur Zusammenarbeit», erklärt Taylor. «Er ist enorm talentiert und das, was er in unsere Mission einbringt, ist vorbildlich. Seine Erfolgsbilanz in Le Mans, der F1 und der WEC spricht für sich. Ebenso wichtig ist, dass er ein großartiger Teamkollege für Ricky und Filipe sein wird und hervorragend in unser Team passt.»