Neue Partnerschaft: Wayne Taylor Racing und Andretti

Wayne Taylor Racing und Andretti Autosport arbeiten ab der Saison 2023 zusammen. In der IMSA-Serie wird beispielsweise der Acura ARX-06 (LMDh) und auch ein Acura NSX GT3 eingesetzt. Langfristige Ziele.

Das Team Wayne Taylor Racing zählt derzeit zu den großen Nummern in der amerikanischen IMSA-Serie. Der Rennstall von Ex-Rennfahrer Wayne Taylor hatte zuletzt einen der beiden Acura DPi aufgeboten und wird 2023 auch den neuen Acura LMDh in der GTP-Klasse einsetzen. Das macht das Team natürlich auch interessant für weitere Player. So wurde nun eine Zusammenarbeit mit Andretti Autosport verkündet.

Andretti Autosport ist vor allem aus der IndyCar-Serie bekannt. Doch auch im Sportwagen-Bereich war der Traditionsrennstall schon unterwegs, beispielsweise als vor rund 15 Jahren ein Acura LMP2 in der American Le Mans Series (Vorgänger der aktuellen IMSA-Serie) eingesetzt wurde. «Dies ist eine aufregende Zeit für uns. Wir sind stolz darauf, auf diese Weise ins IMSA-Fahrerlager zurückzukehren und die Gelegenheit zu haben, zusammen mit Wayne Taylor Racing und unseren Freunden von Honda Performance Development am Start des GTP-Programms teilzunehmen», so Michael Andretti (Chairman & CEO von Andretti Autosport). «Der Wiedereinstieg in die IMSA in Vollzeit und auf diesem Niveau war eines meiner Ziele. Ich wollte, dass es die richtige Gelegenheit und zur richtigen Zeit ist - und das haben wir gefunden.»

Die neue Partnerschaft soll unter der Bewerbung 'Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport' auflaufen und neben dem Acura LMDh auch einen Acura NSX GT3 aufbieten. Auch in der Lamborghini Super Trofeo North America wird gefahren. Während der Saison 2023 agiert man weiterhin vom Wayne Taylor Racing-Standort aus. Langfristig ist aber angedacht, dass das Sportwagen-Programm auch ins neue Andretti Hauptquartier in Fishers/Indiana übersiedelt, welches ab 2025 funktionsfähig ist.

«Es ist eine Ehre, mit einem Namen wie Andretti zusammenzuarbeiten, wenn wir in eine neue Ära des Rennsports eintreten», meint Wayne Taylor. «Ich wurde vor einem Jahr von Michael angesprochen und wie wir alle wissen, ist Timing alles, besonders da unsere GTP- und GTD-Programme mit Acura/HPD weiter wachsen. Nachdem ich fast ein Jahr lang mit Michael daran gearbeitet habe, freue ich mich sehr, dass es zusammenkommt. Unser Programm für 2023 wird zwar nicht viel anders aussehen, aber Andretti Autosport kann uns viel bieten, während wir weiter bauen und expandieren.»