24h Daytona 2023: Volles Startfeld mit 60 Fahrzeugen

Für den IMSA-Saisonauftakt wurde nun eine erste vorläufige Startliste herausgegeben. Darauf sind 60 Rennwagen zu finden. An der Spitze des Feldes treten erstmals die neuen LMDh von Acura, BMW, Cadillac und Porsche an.

Am Wochenende des 28./29. Januar geht die amerikanische IMSA-Serie in die Saison 2023. Schauplatz ist traditionsgemäß die Strecke in Daytona mit dem bekannten 24h Rennen. Für den Klassiker hat die IMSA nun eine erste vorläufige Entrylist herausgegeben. Diese besteht aus 60 Fahrzeugen. Tatsächlich hätten sich sogar über 70 Autos um einen Platz für Daytona beworben. Die IMSA musste somit eine Auswahl treffen, wer mitfahren darf. Hierbei wurde natürlich berücksichtigt, welche Teams auch bei anderen IMSA-Rennen teilnehmen wollen. So sind 56 der 60 Fahrzeuge in den kompletten IMSA Endurance Cup eingeschrieben worden. Dieser besteht neben Daytona auch aus den 12h Sebring, den 6h Watkins Glen und dem Petit Le Mans. 45 Auto sind zudem als Vollzeit-Entries in der IMSA-Saison 2023 eingeplant.

Die Spitze des Feldes markieren in der IMSA 2023 bekanntlich die LMDh-Boliden. Diese treten in der GTP-Klasse an (nochmals zur Erinnerung: LMDh ist die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie, GTP heißt die große Klasse in der IMSA - in der WEC wird die große Klasse Hypercar genannt, dort fahren dann auch die LMH-Fahrzeuge mit). In Daytona sind neun LMDh-Fahrzeuge mit dabei. Das sind jeweils zwei von BMW, Porsche und Acura. Cadillac entsendet sogar drei Boliden.

Sollten alle LMDh während der Renndistanz ins Straucheln kommen, könnten 2023 vielleicht sogar die LMP2 um den Gesamtsieg mitfahren. Hier sind neun Oreca 07 und ein Ligier JS P217 eingeschrieben. Auch das deutsche Team Proton Competition ist überraschend mit dabei und bringt einen Oreca an den Start. Die LMP3 besteht aus neun Entries. Diese teilen sich auf fünf Ligier JS P320 und vier Duqueine D08 auf.

Auch die beiden GTD-Klassen sind 2023 in Daytona stark besetzt: In der GTD PRO starten acht Autos: Eine Corvette, ein Porsche, ein Lexus, ein Ferrari, ein Lamborghini, zwei Aston Martin und ein Mercedes-AMG. In der GTD sind 24 Autos angemeldet worden. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.