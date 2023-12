Pedalbox verhindert Sieg von Valentino Rossi

Ein Defekt an der Pedalbox verhindert den Sieg von Valentino Rossi bei den Gulf 12 Hours, dem Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge. Rossi, Dries Vanthoor und Nick Yelloly beenden das Rennen auf Rang 2.

Die MotoGP-Legende Valentino Rossi beendete die Gulf 12 Hours, das Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge, auf der zweiten Position. Gemeinsam mit seinen BMW-Werksfahrerkollegen Dries Vanthoor und Nick Yelloly steuerte «Il Dottore» auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi einen BMW M4 GT3 vom belgischen Erfolgsteam WRT.

Auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3 von Luca Stolz, Maro Engel und Mikael Grenier – hier erfahrt ihr mehr zum Rennen – fehlten nach 12 Rennstunden nur rund zwölf Sekunden!

Ärgerlich für das BMW-Duo: Bei einem der letzten Boxenstopps verlor das Fahrzeug 15 Sekunden, da es Probleme mit der Pedalbox des bayrischen GT3-Boliden gab.

Somit beendet Valentino Rossis Saison auf dem Podest. 2024 wird der Italiener in der neuen GT3-Klasse der FIA WEC starten. Zudem gab der Italiener bereits mehrfach an, dass er erneut im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten will. Ob er weiterhin im GT World Challenge Europe Sprint Cup startet, ist derzeit noch unklar.

«Am Ende war es ein großartiges Wochenende für uns. Das Ziel war es, auf das Podium zu kommen, und wir waren sehr stark, sehr schnell. Wir haben ein nahezu perfektes Rennen abgeliefert. Wir hätten auch gewinnen können und lagen in Führung. Daher sind wir am Ende ein wenig enttäuscht, weil wir schon den Geschmack des Sieges gefühlt hatten. Aber wir hatten ein Problem mit der Pedalbox und haben beim Boxenstopp wichtige Sekunden verloren. Das ist sehr schade, denn am Ende haben wir den Sieg um zwölf Sekunden verpasst. Es hätte also ein fantastischer Kampf bis zur letzten Runde sein können. Aber egal: Das Auto war sehr stark, das Teamwork war wie immer sehr gut, und es hat mir viel Spaß gemacht, mit Dries und Nick zu fahren. Es ist großartig, die Saison mit einem Podium abzuschließen. Es ist das sechste Podium der Saison. Also bin ich sehr glücklich über diese Saison und über die Verbesserungen», so Rossi nach dem Rennen im Nahen Osten.

Sein Teamchef Vincent Vosse ergänzt: «Wenn wir bei einem Rennen antreten, lautet natürlich immer das Ziel, zu gewinnen. Und anders sehen wir es nicht. Mit unserer Nummer 46 waren wir nah dran. Ein 12-Stunden-Rennen nur 12 Sekunden hinter dem Führenden zu beenden, nachdem wir bei einem Boxenstopp mit diesem Auto ein technisches Problem hatten und dadurch etwa 15 Sekunden verloren haben, fühlt sich ein wenig bittersüß an. Aber am Ende haben wir ein sehr gutes Rennen abgeliefert.»