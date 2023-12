Jules Gounon Meister in Intercontinental GT Challenge

Der ehemalige ADAC GT Masters-Meister Jules Gounon ist Meister in der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft. Mercedes-AMG gewinnt die Herstellerwertung.

Große Freude bei Jules Gounon und Mercedes-AMG nach den Gulf 12 Hours. Durch den dritten Rang beim Rennen in Abu Dhabi konnte sich der ehemalige ADAC GT Masters-Meister zum Titelträger in der Intercontinental GT Challenge krönen. Für Gounon, der unter der Flagge von Andorra startet, ist es der zweite große Titelgewinn in diesem Jahr, nachdem er bereits Meister im GT World Challenge Europe Endurance Cup wurde.

Der Gesamtsieg bei den Lenovo Gulf 12 Hours ging nach 348 Runden an die #99 um Maro Engel, Mikaël Grenier und Luca Stolz vom Mercedes-AMG Team GruppeM – hier mehr zu dem Rennen. Dank dieses Doppelpodiums setzte sich Mercedes-AMG an die Spitze der Markenwertung und gewann damit zum zweiten Mal in Folge die Trophäe für den besten Hersteller.

Jules Gounon: «Ein unglaubliches Ende dieser Saison. Die Meisterschaft in der Intercontinental GT Challenge fühlt sich wie die inoffizielle Weltmeisterschaft an. Ich möchte Mercedes-AMG danken. Die letzten drei Jahre waren unfassbar. Wir haben so viel zusammen gewonnen – es ist verrückt. Ich freue mich schon auf die kommenden Jahre, in denen wir hoffentlich ähnlich viele Erfolge feiern werden. Danke auch an alle meine Teamkollegen dieses Jahr. Wir waren in dieser hochklassigen, weltweiten Serie über die ganze Saison hinweg mit vielen verschiedenen Fahrerpaarungen und Teams erfolgreich. Das zeigt, dass alle bei dieser Marke auf dem höchsten Niveau arbeiten.»

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Nach dem erfolgreichen Auftakt in Bathurst haben wir uns im weiteren Saisonverlauf manchmal etwas schwergetan, die erwünschte Performance zu zeigen. Jetzt sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir hier in Abu Dhabi nach einem packenden 12-Stunden-Rennen die Fahrermeisterschaft für Jules Gounon und zusätzlich noch den Herstellertitel für Mercedes-AMG feiern dürfen. In Summe war es ein intensives und anstrengendes Jahr für alle, deshalb bin ich sehr stolz auf alle Beteiligten, die sich diesen Erfolg mit ihrer unermüdlichen Arbeit absolut verdient haben.»

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Es war heute ein unberechenbares Rennen. Mit zwei Autos in der ersten Startreihe hatten wir eine vielversprechende Ausgangsposition. Wir haben uns dafür entschieden, die Fahrzeuge strategisch zu splitten. Das war beim Mercedes-AMG Team GruppeM mit einem großen Risiko verbunden. Gleichzeitig hat das Mercedes-AMG Team 2 Seas die Strategie der Konkurrenz gecovert. Schließlich konnten wir uns wieder an die Spitze setzen. Glückwunsch an GruppeM zu diesem fantastischen Sieg und natürlich an 2 Seas, die Jules bei ihrem ersten Performance-Einsatz die Meisterschaft gesichert haben. Erwähnenswert ist auch der vierte Platz unseres Junior-Autos. Frank und Lorenzo haben gemeinsam mit Lucas stark gekämpft und den vierten Platz nach Hause gefahren. Insgesamt ein super Ergebnis für Mercedes-AMG.»