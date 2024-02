Internationale Audi-Stars bei Bathurst 12 Hour

Ricardo Feller, Kelvin van der Linde, Markus Winkelhock und Christopher Haase bestreiten allesamt die Bathurst 12 Hour in Audi R8 LMS GT3 vom Melbourne Performance Centre. Hochkarätiges Audi-Aufgebot.

Melbourne Performance Centre hat bestätigt, dass zwei der Audi R8 LMS GT3 in der Pro-Klasse eingesetzt werden und greift dabei auf die sehr erfahrenen Profifahrer zurück, die bereits mit dem Team in Verbindung stehen, um beide Fahrzeuge zu steuern.

Der KFC / Jamec Racing Wagen wird von Brad Schumacher, Markus Winkelhock und Ricardo Feller beim Langstreckenklassiker in Bathurst gesteuert.

Das Schwesterauto von Wash It / Jamec Racing wird von Liam Talbot, Kelvin van der Linde und Christopher Haase pilotiert.

Obwohl beide Autos technisch gesehen "Pro-Am"-Besatzungen haben, werden sie in der "Pro"-Klasse antreten, in der die Mindestfahrzeit für Fahrer mit Bronzeeinstufung entfällt - dieselbe Regel, mit der das SunEnergy1-Team das Rennen im Jahr 2023 gewann.

Marc Cini wird vom Bathurst 1000-Sieger Lee Holdsworth und Dean Fiore an Bord seines Hallmarc Team MPC Audi R8 LMS in der Pro-Am-Klasse begleitet.

Mit Schumacher und Talbot verfügt das Team über zwei der erfahrensten und erfolgreichsten Audi Piloten des Landes. Talbot holte im vergangenen Jahr mit einem von MPC eingesetzten Audi R8 sechs Rennsiege auf dem Weg zum Titel in der Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS. Schumacher gewann sieben Mal auf seinem Weg zum GT-Am-Titel im vergangenen Jahr.

Die erfahrenen internationalen Fahrer bringen eine enorme Menge an Bathurst-Erfahrung und Erfolgen in das Team ein. Winkelhock startet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal in Bathurst und war 2015 mit Audi Zweiter im Rennen. Der ehemalige Formel-1-Pilot ist ehemaliger Intercontinental GT Challenge-Meister, dreimaliger Sieger des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring und GT1-Weltmeister.

Der Südafrikaner van der Linde hat vier Starts auf dem legendären Mount Panorama Circuit absolviert und sich zweimal als Zweiter qualifiziert - auch bei seinem letzten Besuch im Jahr 2022. Außerdem fuhr er zweimal die schnellste Runde des Rennens. Der Schweizer Feller gab 2022 sein Bathurst-Debüt für das Team MPC, Christopher Haase ist einer der Experten von Audi, wenn es um Bathurst geht. Der Deutsche, ein ehemaliger Sieger des 24h-Rennen auf dem Nürburgring, wird in diesem Jahr sein achtes 12h-Rennen in Bathurst bestreiten, alle mit Audi.

Hallmarc Team MPC-Pilot Marc Cini wird in diesem Jahr sein zwölftes 12-Stunden-Rennen bestreiten - ein Rekord für alle Teilnehmer der GT3-Ära des Rennens. Cini, Bathurst 1000-Sieger Holdsworth und Dean Fiore sind eine der am längsten bestehenden Fahrerkombinationen im Rennen und beendeten das Rennen 2022 gemeinsam auf Platz sieben.