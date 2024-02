British GT-Meister starten für Century Motorsport

Die amtierenden British GT-Meister wechseln in den GT World Challenge Europe Sprint Cup. Darren Leung und BMW-Werksfahrer Dan Harper werden für Century Motorsport einen BMW M4 GT3 steuern.

Darren Leung und BMW-Werksfahrer Dan Harper gewannen 2023 den Titel in der British GT in einem BMW M4 GT3 von Century Motorsport. Aufgrund des FIA WEC-Programms von Leung können die beiden den Titel nicht verteidigen, da sie aufgrund den Terminüberschneidungen nicht an den Start gehen werden - hier erfahrt ihr mehr zu dem WEC-Programm von Leung mit WRT.

Doch trotzdem werden die beiden Briten erneut zusammen in einem BMW M4 GT3 von Century Motorsport an den Start gehen. Die Wahl der beiden Piloten fiel auf einem Start in einer anderen SRO-Rennserie. Die Organisation von Stéphane Ratel richtet, neben der GT World Challenge Europe, auch die nationale britische GT-Meisterschaft aus.

Im GT World Challenge Europe Sprint Cup startet das Duo aus dem ambitionierten britischen Gentlemanpiloten und dem BMW-Werksfahrer zusammen in einem M4 GT3 des Teams von Nathan Freke.

Der Wagen, der die Startnummer #991 tragen wird, wird bei den fünf Sprint-Wochenenden im Bronze Cup an den Start gehen.