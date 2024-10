Ayhancan Güven mit Trainingsbestzeit in Indianapolis

Mit den 8h Indianapolis findet das Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge statt. Ayhancan Güven fuhr im GMG Racing Porsche 911 GT3 R die Trainingsbestzeit auf dem legendären Kurs in Indiana (USA).

Mit den 8h Indianapolis findet an diesem Wochenende das Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge statt. Am Donnerstag fand das erste Training auf dem Traditionskurs statt. Die Bestzeit fuhr DTM-Ass Ayhancan Güven im GMG Racing Porsche 911 GT3 R, den er sich mit Kyle Washington und Tom Sargent teilt. Güven umrundete den Kurs in 1:23.856 Minuten.

Rang zwei geht an Bastian Buus, der gemeinsam mit Adrian D'Silva und Brendon Leitch für Earl Bamber Motorsport startet. Dem Dänen fehlten 0,039 Sekunden auf die Bestzeit von Güven.

Nick Yelloly fuhr im Flying Lizard Motorsports BMW M4 GT3 auf die dritte Position.

Ergebnis Intercontinental GT Challenge 8h Indianapolis Training (Top 10):

1. Kyle Washington/Tom Sargent/Ayhancan Güven - GMG Racing - Porsche 911 GT3 R

2. Adrian D´Silva/Brendon Leitch/Bastian Buus - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

3. Elias Sabo/Andy Lee/Nick Yelloly - Flying Lizard Motorsports - BMW M4 GT3

4. Antares Au/Loek Hartog/Patric Niederhauser - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

5. Jayden Ojeda/Kenny Habul/Lucas Auer - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Kenton Koch/Conor Daly/Connor de Phillippi - Random Vandals Racing - BMW M4 GT3

7. Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Arjun Maini - Triple Eight JHR - Mercedes-AMG GT3

8. Maro Engel/Mikael Grenier/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Justin Rothberg/Patrick Gallagher/Robby Foley - Turner Motorsport - BMW M4 GT3

10. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3