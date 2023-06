Schleiz: Frotscher und Vetter machen Sprung nach vorn

Wie schon bei seinem Heimrennen in Hengelo gewinnt in Schleiz Jorn Hamberg beide Rennen der IRRC Supersport. Sebastian Frotscher und Rico Vetter holen sich je einmal die Punkte für Platz 3.

Offensichtlich führt im Augenblick kein Weg an Jorn Hamberg vorbei. Wie schon beim Saisonauftakt in Hengelo gewann der junge Niederländer auch in Schleiz beide Läufe der IRRC Supersport in überlegener Manier. Kurioses Detail: Bis auf eine Hundertstelsekunde benötigte der Yamaha-Pilot gleich lang für die Renndistanz von zwölf Runden!

Für den Titelverteidiger, den Tschechen Marek Červený, gab es neuerlich zwei zweite Plätze. Vor allem im ersten Lauf war der Rückstand des Triumph-Piloten mit über acht Sekunden beträchtlich. Mit dem Deutschen Philipp Stich durfte ein Gastfahrer, der in der IRRC nicht punkteberechtigt ist, zweimal als Dritter neben seinen prominenten Fahrern Platz nehmen.

Im ersten Rennen holte sich Sebastian Frotscher die 16 Punkte für Platz 3 in der IRRC-Wertung, im zweiten Lauf ließ sich Rico Vetter die 16 Zähler gutschreiben. In der Zwischenwertung, die von Hamberg mit dem Punktemaximum angeführt wird, machten beide einen Sprung nach vorn. Frotscher ist jetzt Dritter und Vetter Fünfter vor Thomas Wendel.

IRRC Supersport, Schleiz

Ergebnis Rennen 1

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 12 Runden in 18:15,267 min. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 8,238 sec. zur. 3. Philipp Stich (D)*, Yamaha, +11,130 sec. 4. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 5. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 6. Rico Vetter (D), Kawasaki. 7. Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 8. Thomas Wendel (D), Yamaha. 9. Anssi Koski (FIN), Suzuki. 10. Jamie Williams (GB), Honda. Ferner: 11. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki. 12. Andreas Jochum (D), Yamaha. 17. Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki.

Ergebnis Rennen 2

1. Hamberg, 12 Runden in 18:15,277 min. 2. Červený, 3,214 sec zur. 3. Stich*, +10,350 sec. 4. Vetter. 5. Wendel. 6. Frotscher. 7. Cleaz-Savoyen. 8. Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 9. Koski. 10. Williams. Ferner: 11. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 16. Jochum. 17. Grünzinger*.

* nicht punkteberechtigter Gastfahrer

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 4 von 12 Rennen)

1. Hamberg, 100 Punkte. 2. Červený, 80. 3. Frotscher, 46. 4. Ilja Caljouw, 45. 5. Vetter, 41. 6. Wendel, 38. 7. Koski, 35. 8. Cleaz-Savoyen, 27. 9. Gary Johnson (GB), Triumph, und Petr Najman (CZ), Yamaha, beide 24. Ferner: 11. Pauchard, 17. 12. Jochum und Poncini, beide 15.