Schleizer-Dreieck-Sause 2023 geht los

In diesem Jahr wird auf dem Schleizer Dreieck mehr gefeiert als eh schon. Die Strecke wird 2023 ganze 100 Jahre alt. Den Auftakt machen am ersten Juni-Wochenende die Road Racer, Seitenwagen und IG Königsklasse.

Der Auftakt zu den Festwochen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ist dem 3. Thüringer Motorsport-Meeting vorbehalten. Neben der International Road Racing Championship (IRRC) werden vom 2. bis 4. Juni die Sidecar Trophy, die IG Königsklasse sowie weitere Klassen im Rahmenprogramm an den Start gehen. Erstmals seit 2017 gastieren die Roadracer wieder auf dem Schleizer Dreieck.

Die Fans von Thomas Walther werden sich noch gerne an dieses Wochenende erinnern. Damals gewann der leider schon viel zu früh verstorbene Thomas Walther beide Läufe in der Supersportklasse. Bei den Superbikern teilten sich der Limbach-Oberfrohnaer Grams und Le Grelle (Belgien) die Siege. Die Läufe der IRRC werden an diesem Wochenende der Höhepunkt der Veranstaltung sein. Der Start erfolgt am Sonntag, den 4. Juni bei der IRRC Supersport um 10.30 Uhr bzw. um 14.50 Uhr.

Beim Auftaktrennen der Supersportler in Hengelo ging der Niederländer Jorn Hamberg als Sieger hervor. In beiden Rennen hatte Marek Cerveny (Tschechien) als Zweitplatzierter das Nachsehen. Das Augenmerk der heimischen Fans wird auf Sebastian Frotscher gerichtet sein, er belegte beim Saisonauftakt die Plätze 6 und 7. «Ich freue mich, dass die IRRC wieder einmal den Weg nach Schleiz gefunden hat und ich wieder ein Heimrennen haben werde», so der Yamaha-Pilot.

Letztmalig war die IRRC 2017 in Schleiz zu Gast

Die IRRC Superbike wird um 12.05 Uhr und 15.40 Uhr auf die Reise geschickt. In dieser Klasse glänzte der Schweizer Lukas Maurer bei den ersten beiden Rennen mit den Plätzen 1 und 2. Der Kawasaki-Pilot wird nach seiner Fingerverletzung, die sich er sich beim North West 200-Rennen zugezogen hat, alles daransetzen, seine Führungsposition zu behaupten.

Mit Julian Puffe wird es einen prominenten Gaststarter aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft geben. Der Schleizer hat extra für dieses Rennen ein eigenes Team gegründet und wird mit einer seriennahen BMW-Maschine an den Start gehen. «Ich möchte wenigsten einmal im Rahmen der Jahrfeierlichkeiten auf meiner Heimatstrecke ein Rennen fahren. Die Aussichten beim IDM-Lauf ein Team zu finden, sind derzeit äußert gering», schätzt Julian Puffe die Lage ein.

Auch die Anhänger der Sidecars kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Für die Dreirad-Piloten stehen zwei Läufe auf dem Programm. In der Trophy 1000 kommen nach fünf Läufen Roscher/Burkhard (D/CH) als Spitzenreiter nach Schleiz. In der Klasse bis 600 ccm behauten derzeit Grabmüller/Kopecky (A/CZ) die Führungsposition. Die heimischen Fans dürfen sich auf einen Gaststart des Triebeser Luca Schmidt mit seinem Fahrer Josef Sattler freuen.