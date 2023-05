Lukas Maurer siegt im ersten Lauf der IRRC Superbike

Im Vorjahr musste sich Lukas Maurer in der International Road Racing Championship Superbike Vincent Lonbois und David Datzer geschlagen geben. Der Schweizer Kawasaki-Pilot startet mit einem Sieg in die neue Saison.

Mit seinem Sieg beim Saisonauftakt der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike in Hengelo unterstrich Lukas Maurer deutlich seinen Anspruch auf den Titel. Der Schweizer Polesetter, der die ersten vier Runden in Führung lag, setzte sich im letzten Umlauf gegen den niederländischen Gastfahrer Thijs Peeters durch.

Auf dem dritten Platz landete Didier Grams. Der Deutsche konnte sich über die gesamte Renndistanz der Angriffe des Niederländers Joey den Besten, der mit gerade einmal 71 Tausendstelsekunden das Podium verpasste. Hinter dem Schweden Markus Karlsson holte sich der Deutsche Patrick Hoff den siebenten Platz.

Dem Titelverteidiger Vincent Lonbois unterlief in der sechsten von neun Runden auf dem Varsselring einer seiner seltenen Fehler, der ihn an die neunte Stelle zurückfallen ließ. Bis dahin lag er auf Schlagdistanz hinter Peeters an der zweiten Stelle. Dem Belgier gelang bei seiner Aufholjagd gerade einmal eine Verbesserung um eine Position.

IRRC Superbike, Hengelo

Ergebnis Rennen 1

1. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 9 Runden in 16:15,294 min. 2. Thijs Peeters* (NL), BMW, 0,229 sec. zur. 3. Didier Grams (D), BMW, +6,883 sec. 4. Joey den Besten (NL), Kawasaki. 5. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 6. Markus Karlsson (S), BMW. 7. Patrick Hoff (D), BMW. 8. Vincent Lonbois (B), Yamaha. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. Ferner: 11. Marcel Elsner (D), BMW. 12. Nico Müller (D), BMW. 23. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 25. Reinhard Strack (D), Yamaha. 26. Florian Astner (A), BMW. 28. Dirk Walter (D), Kawasaki. 30. Paul Marx (D), Honda. 31. Christoph Kreller (D), BMW.