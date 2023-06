Patrick Hoff sorgt mit Punktemaximum für Sensation

Nicht der große Favorit Lukas Maurer, sondern Patrick Hoff holt sich in Schleiz das Punktemaximum. Der Deutsche schiebt sich in der Zwischenwertung der IRRC Superbike an die zweite Stelle hinter den Schweizer Maurer.

Beim 100-Jahr-Jubiläum der Rennen auf dem Schleizer Dreieck stahlen die Gastpiloten, die sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen wollten, den Teilnehmern der IRRC Superbike die Show. Die Deutschen Marc-Reiner Schmidt (1.) und Julian Puffe (2.) sowie der Finne Ville Valtonen (3.) nahmen nach beiden Läufen in dieser Reihenfolge auf dem Siegertreppchen Aufstellung.

Dahinter sicherte sich nicht der belgische Titelverteidiger Vincent Lonbois oder der Schweizer Meisterschaftsführende Lukas Maurer oder deutsche Multi-Champion Didier Grams die meisten Punkte für die IRRC, sondern etwas überraschend der Deutsche Patrick Hoff, der allen arrivierten Piloten dieser hartumkämpften Meisterschaft ein Schnippchen schlagen konnte.

Mit zwei zweiten Plätzen in der IRRC-Wertung konnte Maurer seine Führung in der Meisterschaft ausbauen. Im ersten Lauf ging in der Anfangsphase der Tankdeckel verloren. Mit der linken Hand musste der Eidgenosse die Tanköffnung zuhalten. Auch im zweiten Rennen hatte er kein Glück. Nach einer Kollision musste er sich wieder nach vorn arbeiten.

Während Lonbois dieses Jahr nicht in Schwung kommen will und Boden auf Maurer verlor, sicherte Grams seinen dritten Platz in der Zwischenwertung ab. Auch der Deutsche Johannes Schwimmbeck und der Österreicher Florian Astner, der im zweiten Rennen in Hengelo erstmals in die Punkteränge gefahren war, fetteten ihr Punktekonto kräftig auf.

IRRC Superbike, Schleiz

Ergebnis Rennen 1

1. Marc-Reiner Schmidt (D)*, BMW, 12 Runden in 17:28,088 min. 2. Julian Puffe (D)*, BMW, 4,298 sec zur. 3. Ville Valtonen (FIN)*, BMW, +4,552 sec. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 6. Vincent Lonbois (B), Yamaha. 7. Marc Neumann (D)*, BMW. 8. Didier Grams (D), BMW. 9. Markus Karlsson (S), BMW. 10. Roger Bantli (CH)*, Yamaha. Ferner: 11. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 13. Florian Astner (A), BMW. 15. Thomas Heckel (D)*, BMW. 18. Nico Müller (D), BMW. 19. Reinhard Strack (D), Yamaha. 20. Dirk Walter (D), Kawasaki. 21. Rene Grundei (D), BMW. 23. Christoph Kreller (D), BMW. 26. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 28. Paul Manx (D), Honda.

Ergebnis Rennen 2

1. Schmidt*, BMW, 12 Runden in 17:26,537 min. 2. Puffe*, BMW, 2,123 sec zur. 3. Valtonen*, BMW, +3,572 sec. 4. Neumann*. 5. Hoff. 6. Maurer. 7. Grams. 8. Bantli*. 9. Karlsson. 10. Schwimmbeck. Ferner: 14. Astner. 17. Heckel*. 18. Müller. 19. Lupberger. 21. Strack. 24. Grundei. 27. Marx.

* Nicht punkteberechtigte Gastfahrer

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 4 von 12 Rennen)

1. Maurer, 90 Punkte. 2. Hoff, 70. 3. Grams, 60. 4. Lonbois, 53. 5. Joey den Besten (NL), Kawasaki, 51. 6. Karlsson, 48. 7. Schwimmbeck, 30. 8. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki, 29. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW, 27. 10. Luca Gottardi (I), BMW, 25. Ferner: 11. Müller, 18. 12. Astner, 16. 13. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 17. Strack, 4. 19. Lupberger, 3. 20. Walter, 2. 22. Grundei, 1.