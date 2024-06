Heimsieg von Julian Puffe, Lukas Maurer wird Fünfter

Mit einem Start-Ziel-Sieg von Lokalmatador Julian Puffe endete der erste Lauf der IRRC Superbike auf dem Schleizer Dreieck. Der Schweizer Lukas Maurer landete vor den Deutschen Micky Winkler und David Datzer auf Platz 5.

Nicht ganz zwei Stunden nach ihren Kollegen der Supersport-Kategorie durften auch die Superbike-Piloten der International Road Racing Championship (IRRC) auf dem Schleizer Dreieck Aufstellung zu ihrem ersten Rennen nehmen. Im Training hatte der deutsche Gastfahrer Julian Puffe (BMW) vor dem Italiener Luca Salvadori (Ducati) und dem Belgier Come Geenen (BMW) mit 1:25,496 min. die absolut schnellste Zeit in den Asphalt gebrannt.

Der Schweizer Titelverteidiger Lukas Maurer (Yamaha) startete von Platz 5, die von schweren Stürzen angeschlagenen deutschen BMW-Piloten David Datzer und Didier Grams hatten die Plätze 7 bzw. 12 erreicht. Ihr deutscher Markenkollege Johannes Schwimmbeck, dem gute Chancen auf eine Top-Platzierung eingeräumt wurden, konnte am Rennen nicht teilnehmen, weil er sein Motorrad bei einem Sturz im freien Training zerstört hatte.

Pünktlich nahm das mit vielen Gastfahrern gespickte Feld auf der 3,805 Kilometer langen Naturrennstrecke, auf der am letzten Juli-Wochenende auch eine Veranstaltung der IDM ansteht, das 12-Runden-Rennen in Angriff. Es war keine Überraschung, dass der Polesetter aus dem ersten Umlauf als Führender zurückkehrte. Hinter Salvadori und Geenen hatte sich Datzer vor Maurer an die vierte Stelle geschoben.

Zur Halbzeit des Rennens hatte Puffe seinen Vorsprung auf Salvadori auf sieben Sekunden ausgebaut. Um den dritten Platz tobte ein munterer Vierkampf zwischen Maurer, Geenen, dem Finnen Ville Valtonen (BMW) und Datzer, der allerdings in weiterer Folge bis an die siebente Stelle zurückfallen sollte. Nach dem Sturz von Julius Ilmberger lag Grams hinter dem Niederländer Jorn Hamberg (Kawasaki) auf Rang 9.

Am Ende sicherte sich Puffe, der aus Schleiz stammt, vor seinem heimischen Publikum überlegen den Sieg. Hinter Salvadori konnte sich in der Schlussphase doch wieder Geenen mit knappem Vorsprung auf Valtonen an die dritte Position setzen. Maurer sah vor dem stark fahrenden Deutschen Micky Winkler (BMW) als Fünfter die Zielflagge. Von seiner Verletzung gehandicapt fiel Grams in den letzten Runden an die elfte Stelle zurück.

Ergebnis Rennen 1, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Luca Salvadori (I), Ducati, 14,031 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +17,219 sec. 4. Ville Valtonen (FIN), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. David Datzer (D), BMW. 8. Marc Neumann (D), BMW. 9. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Didier Grams (D), BMW. 14. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 15. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 21. Andreas Jochum (D), Yamaha. 22. Christoph Kreller (D), BMW. 30. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 31. Reinhard Strack (D), Yamaha. 32. Uwe Elschner (D), Honda.