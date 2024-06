KTM Junior Cup: Smilla Göttlich mit 13 auf Platz 1

In der zweiten Runde der Nachwuchsschule in Oschersleben gab es wieder heiße Rennen und große Überraschungen. Die Siege teilten sich Neuzugang Smilla Göttlich und Ricardo Berzati.

Hochspannung in Runde 2 des KTM Junior Cup in der Motorsport Arena. Mit Smilla Göttlich (DE) sichert sich die jüngste Pilotin im Fahrerfeld den Sieg im ersten Rennlauf. Und das bei ihrem ersten Start im KTM-Cup. Ricardo Berzati aus Österreich setzt sich im zweiten Lauf hauchdünn durch.

Ein Auftakt nach Maß wurde das vergangene Wochenende für die Deutsche Smilla Göttlich im KTM Junior Cup powered by ADAC. Das 13-jährige Talent, Fans kennen sicherlich noch die Erfolge von Opa Uwe Göttlich im Seitenwagen, ließ der Konkurrenz im Samstag-Rennen in Oschersleben keine Chance und holte sich den Sieg vor Luis Rammerstorfer (AT) und Ricardo Berzati (AT). Göttlich erreichte erst kürzlich das vorgeschriebene Alterslimit und stieg ab Runde 2 in Oschersleben in die Meisterschaft ein.

«Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll», meinte Göttlich nach ihrem überraschenden Erfolg. «Dass ich bei meinem ersten Rennen direkt gewinne, hätte ich nicht erwartet. Das Rennen war schon hart, aber gut. Natürlich hofft man auf einen Platz am Podium, dass es dann am Ende für den Sieg reicht, ist sehr schön.»

Hauchdünne Entscheidung am Sonntag

Der zweite Rennlauf am Sonntag bot intensives und hochspannendes Racing bis zur allerletzten Sekunde. Ricardo Berzati überholte Luis Rammerstorfer in einem packenden Finish auf den letzten Metern und überquerte mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,038 Sekunden als Sieger die Ziellinie. Smilla Göttlich komplettierte das Podium.

«Ich habe mir Zeit gelassen, weil ich den Fight vor mir gesehen habe», beschreibt Ricardo Berzati sein Rennen. «Ich wollte unnötiges Risiko vermeiden und mein Plan war, in den letzten Runden anzugreifen. Ich habe abgewartet und dann im richtigen Moment zugeschlagen. Natürlich freue ich mich riesig.»