David Datzer: Von Schleiz erst einmal ins Krankenhaus

Der Deutsche David Datzer hatte in Schleiz kein leichtes Wochenende

Bei den Rennen der IRRC Superbike auf dem Schleizer Dreieck musste David Datzer auf die Zähne beißen, um das Wochenende zu überstehen. In der internen Wertung belegte der 32-jährige Bayer die Plätze 3 und 2.

Nicht einmal zwei Wochen nach seinem schweren Sturz im ersten Supertwin-Rennen auf der Isle of Man, bei dem er sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen, aber schwere Prellungen zugezogen hatte, wartete auf David Datzer das zweite Rennwochenende der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike auf dem Schleizer Dreieck. Er war sich bewusst, dass er auf die Zähne beißen muss, um die Veranstaltung zu überstehen.

Im ersten Qualifying ging der 32-jährige BMW-Pilot deswegen bei gemischten Verhältnissen kein unnötiges Risiko ein und markierte die sechstschnellste Zeit, im Abschlusstraining fiel er um eine Position zurück. Startplatz 7 war unter diesen Voraussetzungen aber eine gute Ausgangsposition für die beiden Rennen über je zwölf Runden auf der 3,805 Kilometer langen Naturrennstrecke.

Nach einer famosen Startrunde übernahm Datzer im ersten Rennen hinter Lokalmatador Julian Puffe, Luca Salvadori und Come Geenen die vierte Stelle. Einige Runde lieferte sich der Familienvater ein Rad-an-Rad-Duell mit dem Vorjahresgesamtsieger Lukas Maurer, danach verlor er immer mehr an Boden. Als Siebenter durfte er sich aber in der internen Wertung der IRRC über Rang 3 freuen, weil Gastfahrer keine Punkte bekommen.

Das zweite Rennen verlief für den Motorradmechaniker aus dem bayrischen Vilsbiburg um einiges erfreulicher. Nach der ersten Runde noch Fünfter hinter Maurer schnappte er sich den Titelverteidiger im fünften Umlauf. Die beiden Wildcard-Piloten Puffe und Ville Valtonen sowie Geenen waren an diesem Tag außer Reichweite, aber der vierte Platz war mehr als er sich mit seinen körperlichen Beschwerden erwarten konnte.

«Das war eines meiner härtesten Rennen. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und bis zur nächsten Veranstaltung eine kleine Pause ansteht!», gestand Datzer. «Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich in Schleiz starten kann. Jetzt geht es erst einmal ins Krankenhaus für eine Komplettuntersuchung meines Körpers, vor allem mein Bein, das ich mir bei meinem TT-Sturz verletzt habe, macht mir Sorgen.»

Ergebnis Rennen 1, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Luca Salvadori (I), Ducati, 14,031 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +17,219 sec. 4. Ville Valtonen (FIN), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. David Datzer (D), BMW. 8. Marc Neumann (D), BMW. 9. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Didier Grams (D), BMW. 14. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 15. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 21. Andreas Jochum (D), Yamaha. 22. Christoph Kreller (D), BMW. 30. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 31. Reinhard Strack (D), Yamaha. 32. Uwe Elschner (D), Honda.

Ergebnis Rennen 2, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Ville Valtonen (FIN), BMW, 12,500 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +14,112 sec. 4. David Datzer (D), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. Marc Neumann (D), BMW. 8. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 9. Markus Karlsson (S), BMW. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 12. Didier Grams (D), BMW. 13. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 19. Christoph Kreller (D), BMW. 20. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 26. Rene Grundei (D), Kawasaki. 28. Reinhard Strack (D), Yamaha. 29. Uwe Elschner (D), Honda.