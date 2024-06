Schleiz: Doppelsieg für Lokalmatador Julian Puffe

Julian Puffe ließ auf dem Schleizer Dreieck keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Ring ist. Der Lokalmatador siegte auch im zweiten Rennen der IRRC Superbike. David Datzer schrammt knapp am Podium vorbei.

Nachdem er im Vorjahr zweimal mit Platz 2 vorliebnehmen musste, hatte sich Julian Puffe für sein Heimrennen auf dem Schleizer Dreieck vorgenommen, sich als Gastfahrer in der IRRC Superbike die Siege nicht mehr nehmen zu lassen. Und der BMW-Pilot setzte seinem Vorsatz in beeindruckender Weise auch in die Tat um. Das erste Rennen gewann er mit einem Vorsprung von über 14 Sekunden vor dem Italiener Luca Salvadori, der danach nicht mehr antrat.

Auch im zweiten Lauf gab sich Puffe vor dem Heimpublikum keine Blöße. Vom Start stürmte er seinen Verfolgern unwiderstehlich auf und davon. Bis zur neunten von zwölf Runden auf der 3,805 Kilometer langen Naturrennstrecke vergrößerte der Deutsche seinen Vorsprung um mehr als einer Sekunde auf den Finnen Ville Valtonen und den Belgier Come Geenen, die sich einen heftigen Zweikampf um die zweite Position lieferten.

Die letzten drei Runden konnte sich Puffe bereits mit dem Gedanken, auch das zweite Rennen gewonnen zu haben, anfreunden. Im Ziel lag er 12,5 Sekunden vor Valtonen, der Geenen in der sechsten Runde von Platz 2 verdrängt hatte und ihm danach keine Chance zum Kontern ließ. Der vierte Platz war ebenso heiß umkämpft. Schließlich behielt der Deutsche David Datzer knapp die Oberhand über den Schweizer Titelverteidiger Lukas Maurer.

Wie schon in Lauf 1 zeigten die Deutschen Micky Winkler und Marc Neumann eine feine Leistung. Beide konnten den Niederländer Jorn Hamberg, der nach zwei zweiten Endrängen in der IRRC Supersport in die Königsklasse gewechselt hatte, hinter sich lassen. Für den von einem Beinbruch geschwächten Deutschen Didier Grams gab es hinter seinem Landsmann Freddie Heinrich und den Schweizer Jan Büchel den zwölften Rang.

Ergebnis Rennen 2, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Ville Valtonen (FIN), BMW, 12,500 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +14,112 sec. 4. David Datzer (D), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. Marc Neumann (D), BMW. 8. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 9. Markus Karlsson (S), BMW. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 12. Didier Grams (D), BMW. 13. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 19. Christoph Kreller (D), BMW. 20. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 26. Rene Grundei (D), Kawasaki. 28. Reinhard Strack (D), Yamaha. 29. Uwe Elschner (D), Honda.