Hořice: David Datzer (BMW) macht Prophezeiung wahr

David Datzer ist in Hořice eine Macht

Der Deutsche David Datzer war sich sicher, dass sein Rundenrekord in Hořice keinen Bestand haben würde. Mit einer Traumrunde schaffte es der BMW-Pilot aus Bayern fast 1,3 Sekunden unter der alten Bestmarke zu bleiben.

«Wenn es schön bleibt, wird mein Rundenrekord fallen», ließ sich David Datzer vor der tschechischen Tourist Trophy in Hořice, der fünften Veranstaltung der IRRC Superbike, zu einer Prophezeiung hinreißen. Selbstverständlich war der deutsche BMW-Pilot davon überzeugt, dass nur er selbst dazu in der Lage sein wird. Und er sollte sich nicht getäuscht haben.

Bereits im ersten Zeittraining blieb er nur wenige Hundertstelsekunden über seinem Rekord. «Was soll ich sagen? Mit zwei Überholmanövern auf meiner schnellsten Runde bin ich eine Zeit von 2:13,190 Minuten gefahren. Ich denke, eine 2:12 ist möglich. Zumindest mein Dashbord hat es schon angezeigt», zeigte sich der 32-jährig Bayer zuversichtlich.

Was sich angedeutet hatte, wurde im zweiten Qualifying für die IRRC Superbike Wirklichkeit. In seiner zweiten Runde auf der 5,150 Kilometer langen Naturrennstrecke hatte er eine 2:12,55 in den Asphalt gebrannt, einen Umlauf später blieb die Stoppuhr sogar bei 2:11,843 stehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Datzer seine Konkurrenz um mehr als 3,5 Sekunden hinter sich gelassen.

Erst gegen Ende des Trainings gelang dem Finnen Erno Kostamo eine Rundenzeit, die nur geringfügig über dem alten Rekord lag. Nach einem verhaltenen Beginn vermochte sich der belgische Hořice-Debütant Come Geenen – er führt die Meisterschaft an – zu steigern. Vor den beiden Deutschen Didier Grams und Johannes Schwimmbeck wird er die Rennen von Platz 3 in Angriff nehmen.

Auf keinen grünen Zweig kam der Schweizer Lukas Maurer in Q2. Der Titelverteidiger schaffte auf seiner Yamaha gerade einmal vier Runden und fiel noch vom vierten auf den siebenten Startplatz zurück. Will er nicht zu viele Punkte auf seine schärfsten Gegner im Titelkampf verlieren, muss er sich am Sonntag um einiges steigern.

Ergebnis IRRC Superbike Qualifying 2 Hořice (10. August)

1. David Datzer (D), BMW, 2:11,843 min. 2. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:13,150. 3. Come Geenen (B), BMW, 2:15,264. 4. Didier Grams (D), BMW, 2:15,502. 5. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 2:16,350. 6. Karel Pesek (CZ), Kawasaki, 2:16,647. 7. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 2:17,410. 8. Markus Karlsson (S), BMW, 2:17,835. 9. Luca Gottardi (I), BMW, 2:17,980. 10. Laurent Hoffmann (B), BMW, 2:19,074. Ferner: 14. Florian Astner (A), Kawasaki, 2:21,292. 15. Nico Müller (D), BMW, 2:21,569. 19. Thomas Altenhuber (A), Suzuki, 2:23,211. 20. Rene Grundei (D), Kawasaki, 2:23,250. 24. Thomas Altendorfer (A), BMW, 2:25,915. 27. Christoph Kreller (D), BMW, 2:27,234. 28. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 2:27,420.

Zwischenstand IRRC Superbike nach 8 von 12 Rennen

1. Come Geenen (B), BMW, 172 Punkte. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 154. 3. David Datzer (D), BMW, 149. 4. Markus Karlsson (S), BMW, 97. 5. Wally Jacobs (NL), Suzuki,67. 6. Didier Grams (D), BMW, 65. 7. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, 62. 8. Luca Gottardi (I), BMW, 49. 9. Tiziano Rosati (I), Yamaha, und Rhys Hardisty (GB), Yamaha, beide 46. Ferner: 12. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 32. 14. Andreas Jochum (D), Yamaha, 21. 16. Rene Grundei (D), Kawasaki, 17. 17. Christoph Kreller (D), BMW, 13. 19. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 11.

Zwischenstand IRRC Supersport nach 8 von 12 Rennen

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 163 Punkte. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 150. 3. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 106. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki, 98. 5. Peter Najman (CZ), Yamaha, 69. 6. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 67. 7. Rico Vetter (D), Kawasaki, 63. 8. Mauro Poncini (CH), Yamaha, 58. 9. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 55. 10. Rhys Hardisty (GB), Yamaha, 54. Ferner: 13. Thomas Wendel (D), Yamaha, 31. 14. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 27.