Berg-EM: Daniel Kronschläger holt sich den Titel

Lückendorf/Deutschland: Drei Freunde aus Österreich reisten als Führende ihrer Klassen zum letzten Lauf der Berg-EM an, aber nur Daniel Kronschläger durfte die Heimreise als Europameister antreten.

Hundert Jahre nachdem das Lückendorfer Bergrennen am 31. August 1924 zum ersten Mal stattfand, bildete die Veranstaltung im Nordosten Sachsens heuer den Abschluss der acht Läufe umfassenden Motorrad-Berg-Europameisterschaft. Mit Bernhard Hörmann (Supermoto), Daniel Kronschläger (Supersport) und Thomas Altendorfer (Superbike) führten drei Österreicher ihre Klassen an. Auf den Lorbeeren ausruhen durften sich die drei rot-weiß-roten Vertreter allerdings nicht, zu gering war ihr Vorsprung auf die Konkurrenz.

Am Samstag konnten die Trainingsläufe noch im Trockenen durchgeführt werden, am Renntag zeigte sich das Wetter wechselhaft. Das sollte vor allem Thomas Altendorfer negativ zu spüren bekommen. Während ein Teil seiner Kontrahenten im ersten Durchgang bei besseren Bedingungen auf die Strecke durften, setzte bei ihm Regen ein. «Maurizio Bottalico und ich mussten im Nassen fahren, bei Salvatore Sallustro war es noch trocken, deshalb hat er den Lauf auch für sich entscheiden können», ärgerte sich der österreichische BMW-Pilot.

Bei faireren Bedingungen holte sich Bottalico nicht nur den Sieg im zweiten und alles entscheidenden Lauf. Im allerletzten Moment gelang es dem in San Marino lebenden Italiener, der im Vorjahr mit dem zweiten Rang beim letztjährigen Junior Manx Grand Prix aufhorchen ließ, auch seinen Titel in der Superbike-Kategorie erfolgreich zu verteidigen. Platz 2 ging zwar an Altendorfer, trotzdem rutschte der 27-Jährige in der Endabrechnung auf den dritten Endrang ab. Bei Punktegleichheit entschied der Laufsieg in Lückendorf zugunsten des Italieners.

Mehr Glück hatte Daniel Kronschläger in der Supersport-Klasse. Der Triumph-Pilot kam mit einem satten Vorsprung von 18 Zählern zum Finale. «Die gesamte Saison über war ich immer sehr angespannt, jetzt bin ich mehr als erleichtert, endlich den EM-Titel geholt zu haben», gestand der 33-jährige Maschinenbautechniker, der auf dem Red Bull Ring auch als Instruktor tätig ist, nachdem er in beiden Durchgängen zweimal Zweiter hinter Bottalico wurde. «Nach dem Training hatte ich ein gutes Gefühl. Ich habe gewusst, dass ein zweiter und dritter Platz reichen.»

In der Klasse Supermoto kam es zu einer denkbar knappen Entscheidung zwischen den beiden KTM-Fahrern Bernhard Hörmann und Salvatore Sallustro. Am Samstag hatte der Österreicher, der sowohl in Landshaag, als auch in Julbach alle Läufe gewonnen hatte, die Nase vorne. Im Rennen konnte sich der Italiener allerdings entscheidend steigern. Nach zwei zweiten Rängen verpasste der 30-jährige Techniker im Team von Red Bull KTM Factory Racing um vier Punkte den Europameistertitel. Der dritte Platz in der Berg-EM ging an den Schweizer Philippe Bongard.

Endstand, Berg-Europameisterschaft (nach 8 Läufen)

Klasse Superbike

1. Maurizio Bottalico (I), Honda, 145 Punkte. 2. Salvatore Sallustro (I), Yamaha, 138. 3. Thomas Altendorfer (A), BMW, 138. 4. Daniel Kronschläger (A), Honda, 90. 5. Daniele Stolli (I), Triumph, 69. 6. Stefano Bonetti (I), Honda, 50. 7. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 50. 8. David Lignite (I), Yamaha, 36. 9. Giacomo Failla (I), Honda, 34. 10. Frederic Bongard (CH), Aprilia, 20.

Klasse Supersport

1. Daniel Kronschläger (A), Triumph, 158 Punkte. 2. Maurizio Bottalico (I), Kawasaki, 150. 3. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 76. 4. Giacomo Failla (I), Yamaha, 58. 5. Thomas Altendorfer (A), Honda, 40. 6. Stefano Meli (I), Kawasaki, 38.

Klasse Supersport 300

1. Daniele Stolli (I), Yamaha, 150 Punkte. 2. Stefano Leone (I), Yamaha, 130. 3. Marco Vigilucci (I), Yamaha, 112. 4. Cosimo Sozzo (I), Yamaha, 90.

Klasse 250GP

1. Bernard Depierreux (B), Yamaha, 180 Punkte. 2. Rolf Haller (CH), Honda, 122. 3. Guido Testoni (I), Honda, 100. 3. Roberto della Latta (I), Suzuki, 88. 4. 5. Stefano Leon (I), Aprilia, 46. 6. Angelo Testoni (I), Honda, 46.

Klasse Supermoto

1. Salvatore Sallustro (I), KTM, 180. 2. Bernhard Hörmann (A), KTM, 176 Punkte. 3. Philippe Bongard (CH), Yamaha, 132. 4. Georg Albrecht (A), KTM, 48. 5. Cosimo Sozzo (I), TM, 42. 6. Yuri Storniolo (I), Yamaha, 35.