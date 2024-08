David Datzer, Lukas Maurer oder doch Come Geenen?

Lukas Maurer liegt vor Horice an der zweiten Stelle der IRRC Superbike

Geht es nach David Datzer (55) wird er in Horice vor Come Genen sein

Die International Road Racing Championship (IRRC) biegt auf die Zielgerade ein. Bei den in Hořice stattfindenden Läufe könnte dieses Wochenende bereits eine Vorentscheidung um die Titel fallen.

Acht von zwölf Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) liegen bereits hinter den Fahrern. In der Klasse Superbike hat sich mit dem Belgier Come Geenen (172 Punkte), dem Schweizer Lukas Maurer (154) und dem Deutschen David Datzer (149) ein Trio deutlich vom Rest des Feldes abgesetzt. Der viertplatzierte Schwede Markus Karlsson hat 75 Zähler weniger auf seinem Konto, der Gesamtsieg liegt vor der Runde in Hořice außer Reichweite.

Für Maurer und Datzer geht es bei der tschechischen Tourist Trophy darum, Geenen im Kampf um das Championat nicht enteilen zu lassen. Sie haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass beide im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten die Strecke aus der Vergangenheit bestens kennen. So hält Datzer mit 2:13,141 min. den Rundenrekord und Maurer ist der drittschnellste Pilot auf dem Straßenkurs, doch Geenen hat bewiesen, dass seine Lernkurve steil nach oben zeigt.

«Ich freue mich riesig auf meine Lieblingsstrecke und habe mir ein klares Ziel gesetzt. Wenn es schön bleibt, wird mein Rundenrekord fallen», lautet die klare Kampfansage von Datzer. «Hořice ist nicht Hengelo, Imatra oder Chimay, da gibt es keine langen Geraden, in Tschechien zählen andere Faktoren und Gesetze. Ich werde mit viel Selbstvertrauen im Gepäck alles geben, um mich zurück in den Titelfight der IRRC zu bringen, das schwöre ich!»

In der Supersport-Kategorie läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Marek Cerveny und Adam McLean hinaus. Vor seinem Heimrennen ist der Vorsprung des tschechischen Titelverteidigers, der den Saisonauftakt in Abwesenheit seines Herausforderers für sich entscheiden konnte, auf überschaubare 13 Punkte geschmolzen. Seither musste er die Überlegenheit des Nordiren zur Kenntnis nehmen, der sechs Mal in Folge erfolgreich blieb.

Zwischenstand IRRC Superbike nach 8 von 12 Rennen

1. Come Geenen (B), BMW, 172 Punkte. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 154. 3. David Datzer (D), BMW, 149. 4. Markus Karlsson (S), BMW, 97. 5. Wally Jacobs (NL), Suzuki,67. 6. Didier Grams (D), BMW, 65. 7. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, 62. 8. Luca Gottardi (I), BMW, 49. 9. Tiziano Rosati (I), Yamaha, und Rhys Hardisty (GB), Yamaha, beide 46. Ferner: 12. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 32. 14. Andreas Jochum (D), Yamaha, 21. 16. Rene Grundei (D), Kawasaki, 17. 17. Christoph Kreller (D), BMW, 13. 19. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 11.

Zwischenstand IRRC Supersport nach 8 von 12 Rennen

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 163 Punkte. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 150. 3. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 106. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki, 98. 5. Peter Najman (CZ), Yamaha, 69. 6. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 67. 7. Rico Vetter (D), Kawasaki, 63. 8. Mauro Poncini (CH), Yamaha, 58. 9. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 55. 10. Rhys Hardisty (GB), Yamaha, 54. Ferner: 13. Thomas Wendel (D), Yamaha, 31. 14. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 27.