Produkte

SachsenKrad 2020: Motorrad-Messeauftakt in Dresden

Als bundesweit erste Motorradmesse des Jahres findet die SachsenKrad vom 17. bis 19. Januar 2020 bereits zum 26. Mal statt. In der Messe Dresden werden auch im neuen Jahr mehr als 130 Aussteller erwartet.

Im Januar 2019 sorgten 22.000 Besucher zur SachsenKrad in Dresden für volle Hallen, dichtes Gedränge und zufriedene Gesichter an den Messeständen, damit gab es eine Wiederholung des letztjährigen Besucherrekords. Mit einem attraktiven Mix aus neuen Modellen, aktuellen Branchentrends und Showprogramm soll auch die SachsenKrad Dresden 2020 wieder tausende Zweiradfans in ihren Bann ziehen.

Die SachsenKrad Dresden präsentiert die Highlights der kommenden Saison für Zweiradfans. Die Messe bildet den Auftakt im Motorradjahr und in Dresden stehen alle namhaften Hersteller und ihre Händler sowie eine Vielzahl an Deutschlandpremieren. Hier werden aktuelle Neuheiten, ein attraktives Rahmenprogramm und zahlreiche Motorrad-Stunts wieder mit Faszination und Emotionen verbunden.

Der Motorsport und die SachsenKrad gehören von Anfang an zusammen. Am ADAC-Truck gibt es vor Ort Informationen zum Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring. Verschiedene Teams und Aktive aus der Supersport-WM, der Langstrecken-Weltmeisterschaft und nationalen Rennserien stehen ihren Fans erneut Rede und Antwort. Moderiert wird das Ganze von Motorsport-Experte Bernd Fulk, der die SachsenKrad von Beginn an begleitet.

«Inzwischen wurde auch bekannt, dass die Motorsportarena Oschersleben mit einem Glücksrad vor Ort sein wird und vor allen Dingen den Superbike-WM-Lauf und die German Speedweek mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft promoten wird», verriet Bernd Fulk. «Dabei gibt es tolle Preise zu gewinnen und natürlich auch Tickets.»

Die SachsenKrad 2020 findet vom 17. bis 19. Januar in der Messe Dresden statt und hat am Freitag von 11 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro und ist bis 16 Jahre frei. Für Schüler, Studenten und Auszubildende kostet die Tageskarte nur 4 Euro. Alle weiteren Informationen zur Messe und dem Programm finden Sie auf www.sachsenkrad.de.

SACHSENKRAD DRESDEN 2020 – TICKETS ONLINE KAUFEN