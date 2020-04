BMW nicht an den Messen Intermot und EICMA Von Rolf Lüthi

Produkte © Swiss-Moto Messe ohne BMW: An die Swiss-Moto in Zürich strömten die Besucher trotzdem in Scharen

Wegen der Corona-Pandemie verzichtet BMW Motorrad 2020 auf die Teilnahme an den beiden Motorrad-Leitmessen Intermot in Köln im Oktober und EICMA in Mailand im November.