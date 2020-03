Corona-Krise: BMW Motorrad Days 2020 abgesagt!

Aufgrund der sich weltweit grassierenden Corona-Pandemie wurden nun auch die BMW Motorrad Days 2020, eine der größten und internationalsten Kundenveranstaltungen des deutschen Herstellers, abgesagt.

Schweren Herzens hat das Organisationsteam der BMW Motorrad Days beschlossen, die BMW Motorrad Days 2020 abzusagen. In einem Statement mit folgenden Wortlaut wandte sich das BMW Motorrad Days-Organisationsteam am 27. März an seine Community:

«Für uns ist das eine sehr schwere Entscheidung, da wir wissen, dass sich viele von euch genau wie wir bereits auf diese Veranstaltung gefreut haben. Angesichts der aktuellen Ereignisse und der zunehmenden Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, ganz zu schweigen von unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Gästen und Mitarbeitern, war diese Entscheidung unumgänglich.»

«Die BMW Motorrad Days sind eine der größten und internationalsten Kundenveranstaltungen der BMW Group, mit mehr als 40.000 Besuchern aus aller Welt. Unser Ziel ist es, diesem Anspruch stets gerecht zu werden. Die derzeitigen Umstände lassen jedoch eine Planung der Veranstaltung nicht mehr zu, da die notwendigen Vorlaufzeiten sehr lang sind. Das bedeutet, dass die BMW Motorrad Days dieses Jahr nicht stattfinden können.»

«Unsere frühzeitige Absage erleichtert die Planung für die vielen Besucher, die aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt anreisen und wissen, dass sie längere Vorlaufzeiten für Logistik und Reiseplanung haben.»