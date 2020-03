Produkte

Indian Scout Bobber Sixty: Old School

Nun werden auch Cruiser abgespeckt: Mit der Bobber Sixty stellt Indian ein neues Modell der Scout-Baureihe vor, das 10 kg leichter wurde.

Basierend auf der Indian Scout Sixty hat Indian die minimalistische Scout Bobber Sixty erschaffen. Die Bezeichnung Sixty bezieht sich auf 60 Kubikzoll – was 999 ccm entspricht. Daraus schöpft der flüssigkeitsgekühlte V2 (Zylinderwinkel 60°) 78 PS bei 7300/min und 88 Nm bei 5000/min.

Das Motorrad ist gänzlich in Schwarz gehalten – soweit das möglich war. Bei Rücklicht, Blinkern und Rückstrahlern war das nicht machbar. Das Indian-Einsteigermodell wiegt 249 kg und kostet in Deutschland ab 12.390 Euro, in der Schweiz ab 13.590 CHF.