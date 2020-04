Husqvarna Motorcycles: Absage an Intermot und EICMA Von Oliver Feldtweg

Produkte © Husqvarna Husqvarna bleibt den Messen 2020 fern

Nach BMW und KTM verkündete Husqvarna Motorcycles die Entscheidung, an den Motorradmessen Intermot in Köln und EICMA in Mailand nicht teilzunehmen. Wegen der Coronakrise muss gespart werden.