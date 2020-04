Auch KTM fehlt an der Intermot und der EICMA Von Rolf Lüthi

Produkte © KTM Das wird es 2020 so nicht geben: Der KTM-Messestand an der Motorradmesse Mailand 2019

Einen Tag nach BMW verkündet auch KTM den Entscheid, an dem Motorradmessen Intermot in Köln und EICMA in Mailand nicht auszustellen. Es ist ein strategischer Grundsatzentscheid.