Audi Schweiz unterstützt Corona-Helden

Audi Schweiz lanciert mit ihren Markenbotschaftern und in Zusammenarbeit mit Ricardo und Save the Children eine Hilfsaktion für Mitarbeitende im Gesundheitswesen.

Seit dem 3. April laufen auf Ricardo unter dem Label «Audi4Heroes» einzigartige Auktionen von Audi und ihren Markenbotschaftern wie Didier Cuche, Andri Ragettli, Nico Müller, Andreas Caminada und vielen mehr.

Der Erlös dieser Versteigerungen, die alle ab 1.- Franken starten, geht an die Kinderrechtsorganisation Save the Children, die mit Solidaritätsprojekten Familien aus dem Gesundheitswesen unterstützt.

In Partnerschaft mit Ricardo und mit Hilfe der Auktionen möchte Save the Children im Sinne der Solidarität Unterstützung an die Heldinnen und Helden der aktuellen Coronavirus-Krise zurückgeben: an die Eltern im Gesundheitswesen, die zurzeit beruflich für die gesamte Schweizer Bevölkerung Enormes leisten und gleichzeitig aufgrund der Schulschliessungen und meist ohne Unterstützung der Grosseltern für ihre eigenen Kinder da sind.

Da sich die aktuelle Situation in jedem Kanton täglich verändert, analysiert die Kinderrechtsorganisation die Bedürfnisse der Familien laufend und arbeitet eng mit Spitälern und Partnerorganisationen zusammen. Save the Children wird dem erzielten Erlös Projekte dort umsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

«Unter dem globalen Motto #AudiTogether ist es uns eine Herzensangelegenheit, die Heldinnen und Helden im Gesundheitswesen zu unterstützen. Um deren Alltag ein bisschen zu erleichtern, haben wir verschiedene Audi4Heroes Hilfsprojekte ins Leben gerufen, die nun laufend umgesetzt werden. Details zu weiteren Aktionen werden in den kommenden Wochen kommuniziert», erläutert Katharina Momani, Head of Marketing Audi Schweiz.

Auf Ricardo versteigert werden unter anderem:

● Elektrisierendes Erlebniswochenende: Renntaxifahrt mit dem Audi R8 e-tron, einem Hochleistungs-Prototyp im Audi driving experience center Neuburg (D)

● Original Skischuhe von Didier Cuche aus dem Erfolgsjahr 2009/10, die er unter anderem auch bei seinem legendären Streif-Sieg trug

● Privater Kochkurs mit Andreas Caminada für 2 Personen im Schloss Schauenstein

● Speziell für Andri Ragettli angefertigte Skibrille für Olympia 2018

● Geführte Skitour mit Ski-Profi Fränzi Aufdenblatten in Zermatt inkl. Übernachtung

● Persönliche Rennhandschuhe des ehemaligen Le Mans Rennfahrers Marco Werner

● Original Rennschuhe des DTM-Profis Nico Müller

● Ein Wochenende mit dem legendären Audi R8, übergeben durch Luke Penn, Cars with Luke

Weitere Audi Ambassadoren werden in Kürze ihre einzigartigen Erlebnisse und Lieblingsstücke anbieten:

● Swiss Ski Athleten

● Xavier de le Rue

● Jérémie Heitz

● Mauro Caviezel

● Patrick Küng

Hier geht es zu den laufenden Auktionen