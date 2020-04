Sondermodell ABT RS6-R mit 740 PS

Die Kombination aus Sportwagen und Reisekombi ist Audi mit dem aktuellen RS 6 mal wieder perfekt gelungen. Jede neue RS-Generation bringt Weiterentwicklungen mit sich.

Bei der aktuellen Auflage ist zum ersten Mal eine Allradlenkung optional verfügbar. Damit verkürzt sich der Wendekreis und bei Geschwindigkeiten über 100 km/h lenken die Hinterräder zur Stabilisierung mit. ABT Sportsline greift diese gute Basis nur zu gerne auf und wird 125 Audi RS 6 zu dem limitierten Sondermodell ABT RS6-R veredeln.

Im Zentrum des ABT RS6-R Paketes steht die ABT Power R Leistungssteigerung. Durch diese liegen nun für den 4.0 V8 TFSI extrem sportliche 740 PS (544 kW) und 920 Nm an. Das bedeutet ein Plus von 140 PS (103 kW) und 120 Nm gegenüber der Grundversion.

Doch der ABT RS6-R verlangt als limitiertes Sondermodell natürlich auch nach optischer Veredelung. Die Kemptener haben hochwertige ABT Aerodynamik Carbon-Anbauteile entwickelt, welche speziell die Front des RS6-R um ein Vielfaches aggressiver und markanter erscheinen lassen.

Zum Paket gehören unter anderem ABT Frontlippe und Frontgrillaufsatz, Heckschürzenaufsatz, Seitenschwelleraufsätze sowie Radhausentlüftungen. Für das Interieur stellen die Allgäuer zehn Komponenten bereit. So ist die ABT Lenkradveredelung aus Carbon und Leder sportlich und luxuriös zugleich.

Die limitierte Stückzahl des RS6-R ist auf den ABT-Einstiegsleisten (1 of 125) im Türrahmen verewigt. Am Heck betont die ABT Schalldämpferanlage aus Edelstahl mit den 4-Rohr Endrohrblenden in Carbon den athletischen Charakter des Fahrzeugs. Dieser wird auch durch die gewichtsoptimierten 22- Zoll-Felgen vom Typ ABT High Performance HR22 unterstrichen.

Die im Flowforming- Prozess gefertigten Räder kommen besonders gut in Kombination mit dem ABT Fahrwerk- Programm zur Geltung.