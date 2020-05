WP Suspension: Fahren wie die Werkspiloten

Die KTM-Tochter WP Suspension bietet ambitionierten Motorradfahrern Fahrwerkskomponenten der Highend-Baureihe Apex Pro für die KTM Duke 890 R und die KTM Super Duke 1290 des 2020er Jahrgangs

Das Komplett-Fahrwerk besteht aus Federbein, Gabel-Kartuschen und Lenkungsdämpfer. Das neue Apex Pro 7746 Federbein besticht mit extrem geringem Gewicht. Neben der Zugstufendämpfung können High- und Low-Speed Druckstufe separat eingestellt werden.

Durch die SCS Big Valve Technologie liefert das Fahrwerk höchste Präzision und ein transparenteres Feedback in jeder Fahrsituation. Dazu kommen Features wie ein 46 mm Kolben und die 18 mm Kolbenstange, eine interne Rebound-Feder für Stabilität in der Anbremszone und ein grösserer Stickstoff-Behälter für konstante Dämpfung. Das Apex Pro Federbein ist im Handel um 1517,25 Euro zu haben.

Die WP Apex Pro 7500 Gabel-Kartuschen bringen das Fahrwerk der 890er und 1290er auf High-End-Level. Sie werden einfach in die serienmäßigen Außenrohre der Originalgabel eingebaut. Da ausschließlich hochwertige Aluminium CNC-Teile verbaut werden, reduziert sich das Gewicht im Vergleich zur Seriengabel deutlich. Die WP Apex Pro 7500 Gabel-Kartuschen wurden ursprünglich für den Rennsport entwickelt und sind daher vor allem für sportliche Motorradfahrer geeignet, die beim Thema Handling keine Kompromisse eingehen wollen.

Das Closed-Cartridge-System sorgt für eine höhere Fahrstabilität und eine konstantere Dämpfungsleistung. Mit Standardwerkzeug kann die aufgerüstete Gabel durch die einstellbare Druck- und Zugstufen-Dämpfung individuell abgestimmt werden. Die neue WP-Kartuschen sind im Handel um 1933,75 Euro erhältlich.

Als dritte Option kann man in den WP Apex Pro 7117 Lenkungsdämpfer investieren. Dieser lässt sich mit 30 Clicks an die Bedürfnisse jedes Fahrers anpassen. Das Einstellrad direkt an der Kolbenstange ermöglicht das schlanke Design. Eine spezielle Chrom-Legierung ermöglicht stark reduzierte Reibwerte. Lenkerschlagen oder Aufschaukeln gehören der Vergangenheit an. Für den Lenkungsdämpfer gibt WP einen Preis von 340,46 Euro an.