Coronakrise: Italien fördert einheimischen Tourismus

Die italienische Tourismusbranche stand drei Monate still. Nur zaghaft kommen die ausländischen Gäste wieder. Nun fördert der italienische Staat Urlaubsreisen der Italiener im eigenen Land.

Wer derzeit in Italien unterwegs ist, dem kann es gut passieren, dass er in einem Hotel mit gutem touristischem Standard der einzige Gast ist. An den Uferpromenaden am Gardasee, einem bei deutschsprachigen Urlaubern beliebten Urlaubsparadies, wird praktisch nur italienisch gesprochen. «Es wird wohl mindestens bis August dauern, bis die Leute Vertrauen haben und wieder Urlaub machen bei uns», schätzt ein Hotelier die Lage ein.

In dieser desaströsen Situation fördert der italienische Staat Urlaubsreisen der Italiener in Italien. Familien von drei und mehr Personen mit einem Einkommen von weniger als 40.000 Euro erhalten bei Übernachtungen in Hotels, Bed & Breakfast und Agriturismo 500 Euro, Paare 300 Euro, Alleinstehende 150 Euro. Dieses Guthaben wird auf eine zu diesem Zweck erstellte App überwiesen und kann nur zur Bezahlung von einheimischen Unterkünften abgebucht werden.