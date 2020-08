iXS Tour Flex-ST: Grössenanpassung für besten Sitz

Die Jacke Tour Flex-ST von iXS schützt vor Wind und Regen. Der Clou ist eine Weitenanpassung, die immer für optimalen Sitz sorgt.

Motorradbekleidung muss optimal passen, weil Protektoren exponierte Körperstellen wie Schultern, Ellenbogen und Knie nur dann schützen können, wenn sie eng am Körper anliegen und bei einem Sturz nicht verrutschen. Motorradbekleidung sollte also weder zu gross noch zu klein sein und sich perfekt an die Körperform anpassen.

Die neue Jacke Tour Flex-ST von iXS ist durch das neue Size-Adjust-System besonders flexibel in der Passform. Zwei umlaufende Reissverschlüsse vom Jackenbund an der Front über die Schulter bis zum Jackenbund am Rücken ermöglichen eine deutliche Mehrweite. So passt an kalten Tagen auch eine dicke Steppjacke unter die Jacke. An heissen Sommertagen flattert die Jacke auch bei herausgenommenem Thermofutter nicht. Durch Öffnen oder Schliessen der Zipper kann die Jackenweite um bis zu 8 cm verändert werden.

Das herausnehmbare Thermofutter ist mit einem Seitenstretch ausgestattet, um mit dem Size-Adjust-System der Jacke kompatibel zu sein. Ein atmungsaktives Netzfutter und eine Rückenprotektorentasche in 3D-Mesh sorgen für einen verbesserten Feuchtigkeitstransport nach aussen und damit für ein optimales Körperklima. Steigen die Temperaturen an, kann über sechs Ventilationsöffnungen Frischluft zugeführt werden. Dank Solto-Tex Membran ist die iXS Tour Flex-ST auch wasserdicht.

Hochwertige Level 2 Protektoren an Schultern und Ellbogen sowie ein vollwertiger Level 2 Rückenprotektor, welche die neusten CE Sicherheitsstandards erfüllen, gehören zur serienmässigen Ausstattung. In den vier Aussentaschen und weiteren Innentaschen ist genügend Platz. Die Jacke iXS Tour Flex-ST ist erhältlich in schwarz in den Grössen S bis 5XL zum Preis von 299.95 Euro (CHF 349.-).