Motorradmesse Mailand soll 2021 stattfinden

Wegen Terminkollisionen mit anderen Messen auf dem Mailänder Gelände wird die Motorradmesse EICMA in Mailand um zwei Wochen verschoben, auf den 23. bis 28. November 2021.

Ursprünglich war die Mailänder Motorradmesse EICMA vom 9. bis 14. November geplant. Die nun kommunizierte Verschiebung um zwei Wochen auf 23. bis 28. November 2021 hat nichts mit der Motorradbranche zu tun, sondern erfolgte wegen Terminkollisionen mit anderen internationalen Messen, die ebenfalls auf dem Messegelände Fiera Milano stattfinden. Die ersten zwei Messetage, der 23. und 24. November, sind wie in den Vorjahren für die Presse und Branchenbesucher reserviert.

Mit dieser Meldung haben wir von SPEEDWEEK unsere Chronistenpflicht erfüllt. Was in knapp einem Jahr sein wird, weiss niemand. Immerhin hält man in Italien an der Durchführung einer konventionellen Messe fest.

Dazu Paolo Magri, CEO der Motorradmesse EICMA und Vorsitzender der ANCMA, dem italienischen Verband der Fahrrad- und Motorradherstreller und -Importeure: «Die EICMA erhöht die Attraktivität von Mailand, der Lombardei und von ganz Italien. Zahlreiche Anmeldungen von Ausstellern sind bereits eingegangen. Die EICMA 2021 wird eine grosse Bedeutung bekommen als Symbol für die Glaubwürdigkeit der gesamten Zweirad-Industrie.»