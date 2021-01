FBI-Razzia bei Ducati North America 10.01.2021 - 09:46 Von Rolf Lüthi

Produkte © Ducati Das FBI stürmte das Gebäude von Ducati North America in Mountain View bei San Francisco

Schon am 17. Dezember stürmten FBI-Agenten den Geschäftssitz von Ducati in den USA in Mountain View/Kalifornien. Ebenso wurden Hausdurchsuchungen bei leitenden Angestellten durchgeführt