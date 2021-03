Ducati Desert Sled Fasthouse: Limited Edition

2020 gewann Jordan Graham auf einer Ducati Scrambler Desert Sped und bekleidet mit Gewand der Firma Fasthouse die Hooligan Class des Offroadrennens Mint 400. Grund genug für eine Sonderserie.

Das Offroadrennen Mint 400 für Motorräder und Buggies findet seit 1968 auf einem 160 km langen Rundkurs bei Las Vegas/USA statt. Der Name stammt vom einstigen Mint Hotel & Casino, dessen Besitzer Del Webb das Rennen finanzierte, die Zahl 400 bezieht sich auf die Renndistanz in Meilen.

Nicht 400, sondern 800 Stück der Scrambler Desert Sled will Ducati bauen, respektive hat gebaut, denn erhältlich ist sie schon ab Ende März. Die Farbgebung ist dem Auftritt des Fasthouse-Teams am Mint 400 angelehnt.

In der Pressemitteilung sind zwar weitere Features erwähnt, doch aus einer rutschfesten Sattelbezug nichts, was man nicht auch an der Desert Sled finden kann, die es seit 2017 gibt. Zu haben In Deutschland ab 12.190 Euro, in der Schweiz ab 13.490 Franken.

Im gleichen Design wird es vier Kleidungsstücke geben, die jedoch nicht im Preis der Desert Sled Fasthouse inkludiert sind, sonder separat erhältlich sind: T-Shirt, Langarm-Shirt, Jacke und Kappe.