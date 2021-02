BMW Motorrad Days: Verschoben und wieder abgesagt

Im September 2020 verkündete BMW die Verlegung der BMW Motorrad Days von Garmisch-Partenkirchen nach Berlin. Nun folgt schon die Absage der 2021er Veranstaltung.

«Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der damit verbundenen umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung des Koronavirus sowie unserer Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Gästen und Mitarbeitern hat das Organisationsteam der BMW Motorrad Days mit schwerem Herzen beschlossen, die diesjährige Veranstaltung wie schon im Jahr 2020 abzusagen», teilt BMW in einer Pressemitteilung mit.

Die BMW Motorrad Days gibt es seit 2001. Das Event wuchs stetig und entwickelte sich zu einem Fixpunkt im Kalender der BMW-Motorradfahrer. Mit der Verlegung nach Berlin, wo im Werk in Spandau auch die BMW-Motorräder gebaut werden, sollte der Entwicklung des Motorrades hin zu einem Accessoire eines urbanen Lifestyle Rechnung getragen werden.

Mit dem Entscheid, der durch die Unmöglichkeit einer längerfristigen Planung erzwungen wurde, sind die BMW Motorrad Days nun im zweiten Jahr in Folge abgesagt; sie fanden letztmals 2019 in Garmisch statt. BMW hält in seiner Pressemitteilung an der Durchführung der BMW Motorrad Days im Juli 2022in Berlin fest.