Triumph Neoklassiker: Mehr Punch, weniger Gewicht

Triumph hat seine beliebte Neoklassik-Baureihe mit den klingenden Modellnamen Bonneville und Street Twin überarbeitet. Es gibt agilere Motoren, weniger Gewicht und verbesserte Fahreigenschaften.

Der grosse Zweizylinder mit 1200 ccm der Modelle Bonneville T120, Bonneville Speedmaster und Bonneville Bobber geht Euro5-konform und mit praktisch unveränderten Leistungsdaten in die 2021er Saison. Triumph hat aber nicht einfach den bestehenden Motor über die Euro5-Hürde gehievt, sondern die wichtigsten Wellen im Zweizylinder erleichtert: Kurbelwelle, Ausgleichswellen und Kupplung sind nun leichter ausgeführt, der Motor soll sich darob drehfreudiger anfühlen.

Die Leistungsdaten sind wegen der unterschiedlichen Auspuffanlagen und Airboxen nicht identisch. Für die Bonneville T120 werden 80 PS bei 6550/min und 105 Nm bei 3500/min angegeben, bei der Bonneville Streetmaster sind 78 PS bei 6100/min und 106 Nm bei 3850/min, bei der Bonneville Bobber stehen 78 PS bei 6100/min und 106 Nm bei 4000/min im Datenblatt.

Weiteres Gewicht wurde an den Drahtspeichenrädern der T120 eingespart, indem Felgen aus Aluminium statt Stahl verbaut wurden. Als Draufgabe gibt’s noch neue Bremszangen vorne von Brembo. Insgesamt verspricht Triumph für die Bonneville T120 7 kg Gewichtsersparnis.

Die Bonneville Bobber ist nebst der verbesserten Doppelscheibenbremse vorne mit einer neuen Gabel von Showa aufgewertet, mit 47 mm Durchmesser und geschlossener Dämpferpatrone. Zusätzlich bekommt der Bobber den grösseren Tank der Speedmaster mit 12 l Inhalt und ein neues Vorderrad mit 16 Zoll Durchmesser.

Ebenfalls überarbeitet präsentieren sich Bonneville T100 und Street Twin, beide angetrieben von einem Zweizylindermotor mit 900 ccm. Die Motorüberarbeitung mit gleichem Ansatz wie beim 1200er Motor führte hier zu 10 PS Mehrleistung. Die T100 hat nun 65 PS bei 7400/min und 80 Nm bei 3750/min (65 PS bei 7500/min und 80 Nm bei 3800/min bei der Street Twin). Auf der Waage werden 4 kg weniger angezeigt.

Wer das ganze Neoklassiker-Modellprogramm von Triumph in seinem Langzeitgedächtnis lückenlos abgespeichert hat, dem fällt auf, dass an dieser Stelle nicht berichtet wird von den Scrambler-Versionen. Triumph macht es spannend und wird am 13. April den Schleier virtuell lüften von der Scrambler 1200 XC und XE. Eine Woche später, am 20. April, werden wir wissen, wie die neue Street Scrambler daherkommt.