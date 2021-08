Apple AirTag: Gestohlene Fahrzeuge einfach orten

Das IT-Technologieunternehmen Apple bietet kleine Sender namens AirTag an, um per iPhone verlorene Gegenstände einfach wieder zu finden. Taugt das auch als Diebstahlschutz für Autos und Motorräder?

Im Internet wird berichtet von einem amerikanischen Motorradfahrer, der dank einem AirTag, das er an seinem Motorrad angebracht hatte, sein gestohlenes Motorrad wieder finden konnte.

So ein AirTag ist etwas grösser als eine Zwei-Euro-Münze (32 mm Durchmesser, 8 mm hoch, 11 Gramm schwer) und kostet um die 35 Euro. Mit einem iPone 11 oder 12 und der App «Wo ist?» führt einem die Anzeige auf dem iPhone zum angewählten AirTag.

Das AirTag sendet ein Bluetooth-Signal aus, das Geräte aus dem «Wo ist?» Netzwerk erkennen können, wenn sie in der Nähe sind. Diese Geräte schicken den Standort des gesuchten AirTag an iCloud und zeigen ihn dem Eigentümer in der «Wo ist?»-App auf dem Display auf einer Karte an. Der gesamte Prozess ist gemäss Apple anonym und verschlüsselt, die Privatsphäre bleibt geschützt. AirTags sind wasserdicht, ihre Batterie hält etwa ein Jahr.

Diese Technologie ermöglicht es nicht nur, verlorene Gegenstände wie Schlüsselbund oder Brieftasche einfach wieder aufzufinden. Gerade spezielle Fahrzeuge, die man nicht einfach so wieder kaufen kann, können mit dieser unkomplizierten Technologie eventuell nach einem Diebstahl geortet und gefunden werden.

Wenn es nicht funktionieren würde, hätte man als iPhone-Besitzer 35 Euro in den Sand gesetzt. Darauf käme es dann ja je nach Fahrzeug oder Gegenstand auch nicht mehr draufan. Derzeit steht diese Möglichkeit nur Besitzern von iPhones 11 und 12 zur Verfügung.