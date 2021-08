KTM: 3,623 Millionen Euro Umsatz in kaum fünf Minuten

Die limitierte Auflage von 100 Stück des Rennstrecken-Motorrads RC 8C hat KTM in vier Minuten 32 Sekunden verkauft. Wer zu spät kam: Es gibt eine überlegenswerte Alternative.

Die fünf Minuten von 16.00 bis 16.05 Uhr am Freitag 22. Juli dürften die Umsatzstärksten fünf Minuten in der Firmengeschichte von KTM gewesen sein. Um 16.00 Uhr wurde die Seite freigeschaltet, auf der man sich zum Preis von 35.000 Euro eine der 100 KTM RC 8C reservieren konnte. 25 Käufer konnten zusätzlich eine Übergabe ihrer RC 8C an einem Event in Jerez (Aufpreis 890 Euro) ordern. Als Sonderausstattung konnte dazu das Race Track Package zum Preis von 4034 Euro geordert werden.

Das ergibt unter der Annahme, dass 25 Käufer ein Race Track- Package geordert haben, Gesamteinnahmen von 3,623 Millionen Euro zwischen 16.00 und 16.04:32 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren alle 100 Stück der limitierten Sonderserie reserviert. KTM hat eine Warteliste eingerichtet für die zu spät Gekommenen. Ein schwacher Trost.

Eine andere Möglichkeit wäre, sich die Krämer GP2 890R einmal näher anzuschauen. Rahmen und Motor sind identisch, ebenso das selbsttragende Heckteil, in dem der Tank untergebracht ist. Räder, Bremsen, Gabel und Federbein sind baugleich. Auch die Elektronik mit dem Kombiinstrument AIM MXS 1.2 Race mit GPS Datalogger ist identisch. Krämer bietet die GP2 890R für 29.990 Euro an, inkl. Mehrwertsteuer (die in den 35.000 Euro der KTM nicht enthalten ist).

Die KTM unterscheidet sich durch eine andere, in Orange lackierte Verkleidung mit Flügeln an der Front und einen Auspuff von Akrapovic.